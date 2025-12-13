Afrique de l'Est: Festival de l'Océan Indien U15 - Madagascar affronte d'entrée les Seychelles

Le calendrier officiel de la deuxième édition du Festival de l'Océan Indien U15, tant pour les garçons que pour les filles, a été publié mercredi soir par la Fédération malgache de football. Cette compétition amicale dédiée aux jeunes talents de la région se tiendra du 15 au 19 décembre 2025 au Côte d'Or National Sports Complex, à Maurice.

Cinq sélections insulaires participeront à l'événement : Madagascar, les Seychelles, les Comores, Maurice et, pour la première fois, La Réunion. Les cinq équipes s'affrontent dans un format intense sur quatre jours de compétition, avec pour chaque catégorie (garçons et filles) un programme journalier identique. Aucun trophée ne sera remis aux vainqueurs, l'accent étant mis sur le développement et l'expérience des jeunes joueurs.

Les Barea U15 entament le tournoi le mardi 16 décembre avec une double confrontation : un match matinal contre les Seychelles, suivi d'une rencontre dans l'après-midi face à La Réunion. La journée suivante verra Madagascar affronter successivement les Comores et le pays hôte, Maurice.

L'objectif affiché pour les sélections malgaches est clair : réaliser un parcours sans faute afin de terminer en tête du classement final. Mercredi soir, la fédération a également rendu publique la liste des joueurs retenus : 15 garçons et 18 filles composent les deux délégations. Ce communiqué intervient avec un léger retard, la sélection devant initialement être finalisée le 4 décembre.

La liste de l'équipe nationale malgache :

Garçons :

Gardiens de but : Hasinjanahary Bryan Ferdinand, Rakotomandresy Nomenjanahary Fanirintsoa Prosper

Défenseurs : Yousouf Ricardo, Lahossa Yanne Anelka, Sampy Andronic Ashley, Levy Randrianiaina Michaël

Milieux : Todisoa Jacquinot, Randriamanantena Solomon Mendrika, Solomon Mendrika Riciano, Andrianotahiana Nambinintsoa Barthelemy, Magnety Nomah

Attaquants : Randriambololona Samuel Adriano, Fanomezanjanahary Francisco, Razafiarimanana Toky Niaina Fenohery, Rakotondrabe Mi-Lay.

Filles :

Gardiennes de but : Soavita Riana, Ranomenjanahary Princia

Défenseures : Soazara Simonette Albert, Randriamitantsoa Catty, Rasolofoson Kaliana Tiana Ornella, Ramaroson Tohavina Mickaella, Ravelonjanahary Jenny Natacha.

Milieux : Randriamorazafy Ravakiniaina Manampiharisoa, Nirintsoa Lorren Maya Inès, Raheliarivony Avotriniaina Onjatiana, Selamanana Volamasy Maria, Rakotoarisoa Sitrakiniaina Dylane, Catherine Nasantatra Jenadithe, Rasoazara Marie Helene, Rasoamanarivo Jessy Alda, Soamanjary Istichane

Attaquantes : Anjarasoa Oniravaka Fehizoro, Levelonirina Maymoon Kassel