Madagascar: Spectacle - Momota TIC Tac attendu demain au Palais des Sports

Le Palais des Sports accueillera demain, dimanche 14 décembre, le spectacle Momota Tic Tac, organisé par Live Prod, entièrement dédié aux enfants, mais qui n'exclut en aucune façon les adultes. La fête était initialement prévue en septembre, l'équipe finalise les derniers préparatifs pour offrir une journée festive et pleine de surprises demain.

L'objectif est clair : permettre aux enfants de vivre un moment joyeux et sécurisé. 70 agents seront mobilisés pour guider les familles et veiller à ce que chacun rejoigne la place qui lui est attribuée. Dès 10 heures, l'ambiance s'installera à l'extérieur avec des jeux, des animations de cirque et des stands de vente de jouets. Le public pourra entrer au Palais des sports à partir de 13 heures et profiter de dessins animés sur écran géant en attendant le début du spectacle à 14h30.

Sur scène, Momota, le personnage que Gothlieb incarne pour les enfants, enchaînera chansons, danses et interactions, entouré de super-héros, d'artistes de cirque, de clowns et d'une quarantaine d'équipes techniques. De jeunes figurants en tenue de carnaval apparaîtront également, dans un programme totalement revisité. Le spectacle durera près de trois heures et se clôturera par une séance photo avec Momota, Moumette et les mascottes qui pourrait durer autant.

En marge de cela, Momota et Live Prod espèrent désormais emmener le spectacle en province et font ainsi appel à de potentiels partenaires. Mais en attendant, petits et grands se donneront rendez-vous demain au Palais des Sports Mahamasina.