Madagascar: Spectacle - Momota TIC Tac attendu demain au Palais des Sports

13 Décembre 2025
Midi Madagasikara (Antananarivo)
Par Hanitra Andria

Le Palais des Sports accueillera demain, dimanche 14 décembre, le spectacle Momota Tic Tac, organisé par Live Prod, entièrement dédié aux enfants, mais qui n'exclut en aucune façon les adultes. La fête était initialement prévue en septembre, l'équipe finalise les derniers préparatifs pour offrir une journée festive et pleine de surprises demain.

L'objectif est clair : permettre aux enfants de vivre un moment joyeux et sécurisé. 70 agents seront mobilisés pour guider les familles et veiller à ce que chacun rejoigne la place qui lui est attribuée. Dès 10 heures, l'ambiance s'installera à l'extérieur avec des jeux, des animations de cirque et des stands de vente de jouets. Le public pourra entrer au Palais des sports à partir de 13 heures et profiter de dessins animés sur écran géant en attendant le début du spectacle à 14h30.

Sur scène, Momota, le personnage que Gothlieb incarne pour les enfants, enchaînera chansons, danses et interactions, entouré de super-héros, d'artistes de cirque, de clowns et d'une quarantaine d'équipes techniques. De jeunes figurants en tenue de carnaval apparaîtront également, dans un programme totalement revisité. Le spectacle durera près de trois heures et se clôturera par une séance photo avec Momota, Moumette et les mascottes qui pourrait durer autant.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

En marge de cela, Momota et Live Prod espèrent désormais emmener le spectacle en province et font ainsi appel à de potentiels partenaires. Mais en attendant, petits et grands se donneront rendez-vous demain au Palais des Sports Mahamasina.

Lire l'article original sur Midi Madagasikara.

Tagged:
Copyright © 2025 Midi Madagasikara. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 120 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.