Madagascar: Salon de la Gastronomie - Le rendez-vous culinaire reprend dans l'esprit des fêtes

Annulée en septembre en raison du contexte national, la 11e édition du Salon de la Gastronomie revient finalement du 18 au 20 décembre à l'Alliance française d'Antananarivo, portée par une ambiance festive et le thème « Entre mets et chocolat ». Sous le parrainage de la ministre du Tourisme et de l'Artisanat, Lily Rafaralahy, l'événement met en avant la gastronomie malgache, mais aussi un produit phare et emblématique, le cacao malgache et la créativité des artisans locaux.

Une quarantaine d'exposants y présenteront leurs créations, tandis que la cheffe Henintsoa Moretti, accompagnée de Nasolo Valiavo Andriamihaja, reviendra sur l'histoire et l'évolution de la gastronomie malgache lors d'une conférence. Le cacao sera à l'honneur le 19 décembre, avec démonstrations, lors d'un atelier, une exposition intitulée « Cacao, notre graine d'or » et une table ronde animée par les enseignantes-chercheuses Bako Rasoarifetra et Helihanta Rajaonarison, qui aborderont le cacao de Madagascar comme patrimoine et objet social.

La dernière journée prendra les couleurs de la Francophonie, grâce à un village culinaire proposant des créations inspirées de onze pays, réalisées avec les étudiants d'Havila School.

Soutenu par YAS Madagascar et l'OIF, le salon espère accueillir près de 4 000 visiteurs et réaffirme, à l'approche des fêtes, son rôle de vitrine majeure du savoir-faire gastronomique malgache.