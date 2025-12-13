Madagascar: Deux mois après le 14 octobre

14 octobre 2025 - 14 décembre 2025. Cela va déjà faire ou juste (c'est selon) deux mois demain que la Haute Cour Constitutionnelle a rendu sa Décision par laquelle tout est arrivé.

Deux mois après le 14 octobre

La HCC avait constaté en substance « la vacance des postes de Président de la République et de Président du Sénat ». En considérant notamment « qu'il ressort de l'instruction et des pièces du dossier que le président de la République Andry Rajoelina n'est pas à même de remplir les missions à lui confiées, au motif qu'il ne se trouve et ne saurait se trouver sur le territoire de la République ; que dans ces conditions, le président de la République Andry Rajoelina tombe sous le coup d'abandon passif du pouvoir (...) ».

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

La haute juridiction déclare aussitôt le poste vacant au bout d'une absence de deux (02) jours du président de la République élu et « invite l'autorité militaire incarnée par le Colonel Randrianirina Michaël à exercer les fonctions de Chef de l'Etat ». Celui-là même qui vient à son tour de s'absenter deux jours du territoire national sans que le juge constitutionnel le déclare pour autant forfait. Qui plus est, un noir total entourait le déplacement du Colonel au béret vert qui se serait rendu à son tour à Dubaï. Là même où Andry Rajoelina a fait cap deux jours avant la Décision de la HCC qui a statué à la vitesse d'un TGV.

Contre le TGV. C'était le 14 octobre dernier. Où en est-on deux mois après ? La Décision de rappeler les dispositions de l'article 53 alinéa 1er de la Constitution qui énonce qu'« Après la constatation de la vacance par la Haute Cour Constitutionnelle de la Présidence de la République, il est procédé à l'élection d'un nouveau Président de la République dans un délai de 30 jours au moins et 60 jours au plus, conformément aux dispositions des articles 46 et 47 de la Constitution ». La Constitution que le Colonel « Mpiandry » a juré urbi et orbi de respecter. Sous le contrôle de la HCC censée être la gardienne de la Constitution.