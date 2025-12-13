Madagascar: Vatomandry - Vers la transformation du litchi

La production de litchi a été abondante lors de cette campagne.

« Nous constatons une hausse de plus de 50% cette année. Les débouchés constituent un véritable cauchemar pour nous », a expliqué Lezoma Louis Raboto, adjoint au maire de la commune rurale d'Amboditavolo, dans le district de Vatomandry. « Personne ne cueille les fruits. C'est pourquoi, plus de la moitié des litchis ont moisis sur place. On ne pouvait rien faire. En outre, les camionneurs qui s'engagent à acheter notre production attendent l'approvisionnement en stationnant au bord de la route nationale. Or, les producteurs doivent payer les frais de cueillette et de mise en panier des fruits, sans oublier les salaires des jeunes qui acceptent de les transporter à dos d'homme. Ces dépenses totales s'élèvent en moyenne à 10 000 Ar par panier de 20kg. Ils supplient pourtant les camionneurs de prendre leurs produits en les vendant à 5 000 Ar le panier. Ce qui ne leur permet pas du tout de couvrir leurs dépenses », a-t-il fait savoir.

Ecole verte

Face à cet état de fait, un projet de transformation de litchi est mené par la collectivité territoriale décentralisée en partenariat avec l'École de chocolaterie Edenia dans le village de Soatanàna, commune rurale d'Amboditavolo. « Un projet de création d'une école verte est en cours dans le but de former les jeunes locaux à valoriser leurs productions sur place. Nous avons commencé par le traitement et le séchage des fruits de façon artisanale en vue d'éviter de perdre la production de litchis. Ces fruits séchés seront ensuite utilisés pour la fabrication de chocolat », a exposé Achille Rajerison, le directeur de l'école Edenia, qui plus est promoteur de ce projet.

Et lui d'ajouter qu'un projet d'agroforesterie sera également mis en place à Soatanàna. « Un festival sera ainsi organisé ultérieurement afin de solliciter les partenaires à contribuer à la réalisation de ce projet de transformation des produits locaux en commençant par le litchi, à travers l'acquisition des matériels et équipements. Une pisciculture y sera en même temps installée. Ce qui permettra d'assurer un développement socio-économique de la localité tout en luttant contre l'insécurité alimentaire et en générant des emplois », a-t-il conclu.