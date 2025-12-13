communiqué de presse

WASHINGTON — Une nouvelle usine de traitement d'eau potable à Bujumbura ajoutera bientôt 60 000 m³ d'eau propre par jour à l'approvisionnement de la ville, améliorant ainsi l'accès fiable pour les familles et les entreprises.

Le projet d'accès à l'eau potable et à l'assainissement (PAEPA) approuvé, étendra l'accès à l'eau potable à 615 000 personnes dans tout le pays, dont environ 490 000 habitants de Bujumbura qui bénéficieront d'un approvisionnement en eau sûr et fiable directement à leur domicile. Le projet fournira également des services d'assainissement de base à 55 000 personnes vivant en zones rurales, contribuant à réduire les maladies hydriques et à améliorer la santé des communautés.

« L'accès à l'eau potable et à l'assainissement est fondamental pour le développement de tout pays. Reconnaissant ce besoin essentiel, le Projet d'Accès à l'Eau Potable et à l'Assainissement (PAEPA) au Burundi est mis en oeuvre selon une Approche Programmatique Multi-Phase (MPA), qui permet le partage des connaissances régionales », a déclaré Babacar Faye, Directeur Pays du Groupe de la Banque mondiale pour le Burundi.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Le Burundi continue de faire face à des défis importants en matière d'accès à l'eau et à l'assainissement, particulièrement dans les zones rurales mal desservies, tandis que le changement climatique exerce une pression accrue sur des infrastructures existantes et fragiles. Les réformes en cours du gouvernement visent à transformer le secteur, à ouvrir la voie à une participation accrue du secteur privé et à mobiliser des investissements substantiels à l'avenir.

Pour soutenir ces objectifs, le Groupe de la Banque mondiale a approuvé le PAEPA, financé par un don de 80 millions de dollars de l'Association internationale de développement (IDA)*. Cette opération marque la première intervention de la Banque dans le secteur de l'eau et de l'assainissement au Burundi depuis plus de 15 ans, témoignant d'un engagement renouvelé à améliorer les services essentiels à l'échelle nationale.

Faisant preuve d'une forte appropriation et d'un leadership affirmé, le Gouvernement du Burundi apporte un financement de contrepartie de 10 millions de dollars pour investir dans des services d'eau, d'assainissement et d'hygiène (EAH) résilients.

Au-delà des infrastructures, le projet contribuera à améliorer la performance de la Régie de Production et de distribution d'Eau et d'électricité du Burundi (REGIDESO), à réduire les pertes d'eau et à appuyer les opérateurs privés qui fournissent des services dans les communautés rurales. Il renforcera également la sécurité hydrique à long terme grâce à un plan de gestion d'un aquifère transfrontalier.

Cette nouvelle opération soutient les priorités de développement du Burundi et s'aligne sur la mission de la Banque mondiale visant à développer des infrastructures résilientes au climat tout en renforçant la gouvernance, le capital humain et la création d'emplois dans le secteur de l'eau, hygiène et assainissement.

L'Association internationale de développement (IDA) du Groupe de la Banque mondiale, créée en 1960, aide les pays les plus pauvres du monde en leur accordant des dons et des prêts à faible, voire à taux zéro, pour financer des projets et des programmes qui stimulent la croissance économique, réduisent la pauvreté et améliorent les conditions de vie des populations. L'IDA est l'une des principales sources d'aide pour les 78 pays les plus pauvres, dont 40 se trouvent en Afrique. Les ressources de l'IDA apportent des changements positifs aux 1,3 milliard de personnes vivant dans les pays bénéficiaires. Depuis 1960, l'IDA a fourni 563 milliards de dollars à 116 pays. Les engagements annuels ont augmenté de manière régulière et se sont élevés en moyenne à environ 34,5 milliards de dollars au cours des trois dernières années (AF22-AF24), dont environ 70 % destinés à l'Afrique. Pour en savoir plus : IDA.worldbank.org. #IDAworks

Contact :

À Bujumbura : Ange Dany Gakunzi, +257 76 304 00, agakunzi@worldbankgroup.org

A washington: Daniella van Leggelo-Padilla, (202) 473-4989, dvanleggelo@worldbank.org