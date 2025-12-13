Congo-Kinshasa/Maroc: CAN 2025 - Félix Tshisekedi galvanise les Léopards avec un message patriotique

À quelques jours du coup d'envoi de la Coupe d'Afrique des Nations (CAN) de football, prévue au Maroc du 21 décembre 2025 au 23 janvier 2026, le Président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, a lancé un vibrant message d'encouragement aux Léopards. Selon le compte rendu du 70e Conseil des ministres, lu vendredi 12 décembre à la télévision nationale par le ministre de la Communication et Médias, Patrick Muyaya, le Chef de l'État a exhorté les joueurs à « se dépasser, à jouer avec dextérité, engagement et sens élevé du devoir national ».

Dans son message à l'équipe nationale de football messieurs, le Président Tshisekedi a insisté sur le fait que le Gouvernement et l'ensemble du peuple congolais sont derrière leur équipe nationale. Ce message vise à renforcer la motivation des joueurs et à rappeler que leur performance dépasse le cadre sportif : elle incarne la fierté et l'unité nationale.

« Le Président de la République a adressé à nos athlètes un message d'encouragement patriotique afin qu'ils se dépassent, qu'ils jouent avec dextérité, engagement et sens élevé du devoir national. Le Gouvernement et l'ensemble de notre peuple leur témoignent un soutien total et constant (...) », a déclaré Patrick Muyaya.

Ce message présidentiel s'inscrit dans une dynamique plus large : Félix Tshisekedi a multiplié les gestes de soutien envers les Léopards, affirmant récemment que l'équipe « fera mieux qu'en 1974 », en référence à la participation historique de la RDC à la Coupe du monde cette année-là. Le Chef de l'État voit dans le football un vecteur de cohésion nationale et un moyen de renforcer l'image du pays sur la scène internationale, affirment certains analystes.

Le 8 décembre dernier, devant le Parlement, il s'était également dit confiant quant à la qualification historique de la RDC pour le Mondial 2026, soulignant que « la République démocratique du Congo n'est plus qu'à 90 minutes d'une qualification historique ».

Un retour attendu sur la scène africaine

La RDC, deux fois championne d'Afrique (1968 et 1974), nourrit l'ambition de renouer avec son glorieux passé. Ces dernières années, les Léopards ont alterné entre espoirs et déceptions, mais leur qualification pour la CAN 2025 est perçue comme une opportunité de redorer le blason du football congolais. Leur sélectionneur Sébastien Desabre a mis en place un programme intensif, incluant un stage en Espagne, pour préparer l'équipe dans les meilleures conditions.

Vers un rendez-vous historique

Alors que la CAN 2025 s'annonce relevée, avec des adversaires de taille comme le Sénégal, le Maroc ou le Nigeria ; les Léopards sont appelés, à travers ce soutien du Chef de l'Etat congolais, à écrire une nouvelle page de leur histoire.