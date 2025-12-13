Congo-Kinshasa: Linafoot/Ligue 1 - Maniema retrouve la victoire, Don Bosco bat Tshikas

13 Décembre 2025
Radio Okapi (Kinshasa)

AS Maniema Union a battu OC Renaissance du Congo sur le score d'un but à zéro, vendredi 12 décembre, au Stade Tata Raphaël, en marge de la 9e journée du Championnat national congolais de football.

Les Unionistes du Maniema décroche leur première victoire depuis la mi-novembre. Avant ce succès, les hommes du coach Papy Kimoto restaient sur une série de trois matchs nuls consécutifs : FC Renaissance du Congo (1-1) à Kindu, FC MK (1-1) et New Jak FC (1-1) à Kinshasa.

Leur dernière victoire remontait à la mi-novembre contre AF Anges Verts (4-0) au Stade Joseph Kabila Kabange de Kindu.

L'après-midi du vendredi 12 décembre, ils ont brisé cette série grâce au but de Jordi Mukoko Kisingwa à la 66e minute : d'une tête bien placée sur un centre de Clément Pitroipa, Kisingwa a délivré tous les Unionistes.

Avec cette victoire, AS Maniema Union conserve son statut de seul club invaincu dans les deux groupes (A et B) : 3 victoires et 7 matchs nuls en 10 rencontres.

Maniema Union remonte à la 3e place du classement partiel du groupe B avec 16 points en 10 matchs, à égalité avec Céleste FC (4e). Le club se positionne juste derrière FC Les Aigles du Congo (20 points en 9 matchs) et AS Vita Club (21 points en 10 matchs). OC Renaissance du Congo, quant à lui, reste 11e avec 8 points en 10 rencontres.

Don Bosco bat Tshikas

Dans l'autre rencontre de la journée, CS Don Bosco a sèchement battu FC Tshikas par 3 buts à 0 au Stade TP Mazembe, grâce à Israël Ekofo, auteur d'un but et de deux passes décisives sur les réalisations de Molindo Mbala et Elvis Shuwa.

CS Don Bosco prend la 5e place du groupe A avec 18 points en 9 matchs, tandis que Tshikas reste 15e avec 6 unités en 10 rencontres.

