Afrique Centrale: Le gouvernement de la RDC appelle la communauté internationale à contraindre Paul Kagame à cesser les hostilités au Kivu

13 Décembre 2025
Radio Okapi (Kinshasa)

Le gouvernement congolais a lancé, vendredi 12 décembre à Kinshasa, un appel pressant à la communauté internationale pour qu'elle intervienne afin de contraindre le régime de Kigali à mettre fin aux hostilités menées par le groupe rebelle AFC-M23, qui occupe désormais la ville d'Uvira dans la province du Sud-Kivu. C'était au cours d'une rencontre avec les ambassadeurs et chefs de missions diplomatiques en RDC.

« La République démocratique du Congo continuera à se battre pour sa souveraineté », a déclaré Guillaume Ngefa, ministre de la Justice et Garde des sceaux, devant les chefs de missions diplomatiques en RDC.

Accompagné du ministre de la Communication et des Médias, Patrick Muyaya, et de la vice-ministre des Affaires étrangères, Noëlla Ayeganagato, Guillaume Ngefa a présenté la position officielle du Gouvernement.

« La République démocratique du Congo ne négociera jamais sous la menace des armes », a insisté le ministre de la Justice, réaffirmant la détermination des autorités à défendre l'intégrité territoriale nationale.

Appel à une condamnation internationale

Le Gouvernement a demandé à la communauté internationale de :

Condamner l'agression menée par le M23 et ses soutiens,

Exiger le retrait immédiat des forces rwandaises du territoire congolais,

Imposer la cessation des hostilités dans l'Est du pays.

Devant les ambassadeurs et chefs de mission diplomatique, les trois membres du gouvernement ont réaffirmé l'attachement de la RDC aux processus de paix, tout en dénonçant l'occupation d'Uvira comme une atteinte directe à la souveraineté nationale. Les autorités ont appelé à un passage « du constat à l'action », exhortant la communauté internationale à prendre des mesures concrètes pour mettre fin à cette crise.

