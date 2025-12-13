Afrique Centrale: ONU - Le Burundi dénonce l'attitude belliqueuse du Rwanda et alerte sur la sécurité régionale

Le Représentant permanent du Burundi auprès des Nations Unies, Zéphyrin Maniratanga, a dénoncé, vendredi 12 décembre au Conseil de sécurité, l'attitude belliqueuse du Rwanda, qu'il accuse d'avoir manifesté par la prise de la ville d'Uvira en République démocratique du Congo, via la rébellion du M23/AFC qu'il soutient activement. Selon lui, cette situation entraîne des conséquences directes sur le Burundi voisin et constitue une menace pour la sécurité régionale et la stabilité de son pays.

Zéphyrin Maniratanga a interpellé le Conseil de sécurité à prendre ses responsabilités face à cette escalade. Il a également plaidé pour une aide humanitaire d'urgence destinée aux milliers de Congolais réfugiés au Burundi, fuyant les combats dans l'Est de la RDC.

Bombardements sur le sol burundais

Dans son intervention, le diplomate burundais a rappelé un incident survenu le 4 décembre, lorsque des bombes larguées depuis le Rwanda ont touché la commune burundaise de Tchibitoke, blessant une femme et un enfant.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

« Nous considérons cet acte comme une provocation grave et une manifestation d'une attitude belliqueuse que nous condamnons fermement. Je tiens à être clair : la retenue a des limites. Le Burundi ne pourra pas tolérer des violations répétées de son intégrité territoriale et se réserve le droit de faire usage de la légitime défense conformément à l'article 51 de la Charte des Nations Unies », a-t-il déclaré.

Engagement pour la paix régionale

Tout en condamnant ces actes, Zéphyrin Maniratanga a réaffirmé que le Burundi reste un partenaire fiable pour la paix et la sécurité régionales. Il a lancé un appel à la mesure, à la fermeté contre les violations avérées et à une action concertée afin que l'Est de la RDC, et particulièrement des zones comme Uvira, puisse entrevoir un avenir de paix durable.

Le Rwanda est accusé par plusieurs rapports d'experts de l'ONU d'avoir déployé ses troupes en RDC et d'apporter une aide militaire active aux rebelles du M23/AFC qui se sont emparés de la ville d'Uvira, depuis le 10 décembre, au Sud-Kivu, occupant ainsi une grande partie de la région du Kivu.