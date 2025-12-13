Sénégal/Maroc: CAN 2025 - Pape Bouna Thiaw lâche ses 28 fauves

Dakar — Le sélectionneur des Lions du football, Pape Bouna Thiaw, a dévoilé ce samedi une liste des 28 joueurs retenus pour la prochaine Coupe d'Afrique des nations de football (CAN), qui démarre le 21 décembre au Maroc.

Pour sa première CAN en tant que sélectionneur de l'équipe nationale senior, Pape Thiaw a gardé l'ossature du groupe qui avait disputé la précédente édition de la CAN en Côte d'Ivoire en 2023.

Il a dans le même temps appelé en renfort de jeunes espoirs, qui vont découvrir la plus grande compétition continentale.

Il s'agit du gardien Yehvann Diouf, des défenseurs Mamadou Sarr, Ilay Camara, Antoine Mendy, du milieu Habib Diarra qui revient de blessure, et des attaquants Cheikh Tidiane Sabaly, Ibrahima Mbaye et Assane Diao.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

L'équipe nationale du Sénégal va évoluer dans le groupe D de cette compétition, en compagnie de celles du Bénin, du Botswana et de la République démocratique du Congo (RDC).

Basés dans la ville de Tanger, les coéquipiers de Sadio Mané y disputeront leurs matchs de poules le 23 décembre contre le Botswana, le 27 décembre contre la RD Congo et le 30 décembre contre le Bénin.

Voici la liste des 28 joueurs sélectionnés pour la CAN :

Gardiens : Edouard Mendy (Al Ahli/Arabie Saoudite), Mory Diaw (Le Havre/France), Yehvann Diouf (Nice, France)

Défenseurs : Kalidou Koulibaly (Al Hilal/Arabie Saoudite), Moussa Niakhaté (Lyon/France), Abdoulaye Seck (Maccabi Haifa/Israël), Mamadou Sarr (Strasbourg/France), Antoine Mendy (Nice/France, Ismail Jakobs (Galatasaray/Turquie), El Hadj Malick Diouf (West Ham/Angleterre), Ilay Camara (Anderlecht/Belgique), Krépin Diatta (Monaco, France).

Milieux de terrain : Pathé Ciss (Rayo Vallecano/Espagne), Pape Matar Sarr (Tottenham/Angleterre), Pape Alassane Guèye (Villarreal/Espagne), Idrissa Gana Guèye (Everton/Angleterre), Lamine Camara (Monaco, France), Habib Diarra (Sunderland, Angleterre)

Attaquants : Sadio Mané (Al Nassr/Arabie Saoudite), Ismaïla Sarr (Crystal Palace/Angleterre), Chérif Ndiaye (Samsunspor/Turquie), Iliman Ndiaye (Everton/Angleterre), Nicolas Jackson (Bayern Munich/Allemagne), Boulaye Dia (Lazio Rome/Italie), Cheikh Tidiane Sabaly (FC Metz/France), Habib Diallo (Metz/France), Ibrahim Mbaye (PSG/France), Assane Diao (Côme/Italie)

Moustapha Mbow, Rassoul Ndiaye, Mamadou Lamine Camara, Ousseynou Niang et Ousmane Sow figurent sur la liste des réservistes.