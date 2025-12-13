Sénégal: Quinze nouveaux centres de formation professionnelle programmés pour renforcer l'accès à l'emploi

Dakar — Le ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle et technique compte programmer prochainement des projets de construction de 15 centres de formation professionnelle pour le renforcement de l'accès à l'emploi.

"L'objectif est de construire 38 centres de formation, les travaux sont en cours pour les 23, le lancement des 15 autres sera programmé prochainement", a annoncé le ministre en charge de ce secteur, Amadou Moustapha Ndieck Sarré.

Il intervenait vendredi lors de la plénière de l'Assemblée nationale portant sur l'examen du projet de budget du ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle et technique pour l'exercice 2026, arrêté à 148,54 milliards de francs CFA en autorisations d'engagement et à 129,26 milliards de francs CFA en crédits de paiement.

Selon M. Sarré, ces 15 centres de formation professionnelle seront érigés dans les départements de Bakel, Bambey, Dagana, Kounguel, Malem-Hodar, Mbirkilane, Guinguénéo, Kédougou, Médina Yorofoula, Salémata, Saraya, Mbacké, Thiès, Tivaouane et Ziguinchor.

Ils seront équipés sur le modèle du centre de Warkhokh, dans la région de Louga et dont la réception est prévue en décembre 2025.

Selon Amadou Moustapha Ndieck Sarré, le ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle et technique est par ailleurs en train de travailler sur une politique nationale d'emploi, affirmant que le Sénégal n'en a plus élaboré "depuis 28 ans".

Dans ce cadre, une tournée a été organisée dans neuf régions pour échanger avec les populations et les entreprises, en attendant des déplacements dans d'autres localités.

Le diagnostic de la situation est confié à l'Agence nationale de la statistique et de la démographie (ANSD), a-t-il indiqué, soulignant que la finalité ultime de la formation professionnelle demeure l'accès à l'emploi.

Il a par ailleurs annoncé la poursuite du programme de réhabilitation des centres de formation professionnelle à travers le pays, signalant qu'au lycée Maurice Delafosse par exemple, un bloc administratif et de deux blocs de 96 salles chacun ont été déjà réhabilités.

Deux autres blocs devraient être livrés d'ici fin décembre 2025, a laissé entendre le ministre de la Formation professionnelle et technique.

"Ces travaux visent à améliorer les conditions d'apprentissage et à augmenter les capacités d'accueil" des apprenants, a indiqué Amadou Moustapha Ndieck Sarré.

Concernant la rétrocession des centres construits par des privés ou les conseils départementaux, tels que ceux de Souda, Samine ou Finthiock, il a indiqué qu'un décret est en cours d'élaboration pour transférer leur gestion au ministère de tutelle.

Pour le centre de Ndindy, l'acte de régularisation est en cours de rédaction et sera bientôt disponible, selon Amadou Moustapha Ndieck Sarré.