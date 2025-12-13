Sénégal: Six nouveaux lycées professionnels vont être construits à partir de 2026 (Ministre)

Dakar — Le ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle et technique, Amadou Moustapha Ndieck Sarré, a annoncé le démarrage des projets de construction de six lycées professionnels à vocation agricole et agroalimentaire à partir de 2026, en vue de renforcer l'offre de formation dans un secteur jugé stratégique pour le développement du Sénégal.

"Les travaux de construction de ces six lycées agricoles démarreront en 2026 afin de renforcer l'offre de formation dans les filières agricole et agroalimentaire", a-t-il annoncé.

Amadou Moustapha Ndieck Sarré s'exprimait vendredi à l'Assemblée nationale, lors de l'examen du projet de budget 2026 de son département, arrêté à 148,54 milliards de francs CFA en autorisations d'engagement et à 129,26 milliards de francs CFA en crédits de paiement.

Il a par ailleurs indiqué que l'État espère réceptionner ces infrastructures dans les meilleurs délais, afin de contribuer rapidement à la qualification des ressources humaines dans les filières concernées.

Mont Rolland, Oréfonde, Ngidilé, Sinthiou Maleme, Sadio et Kounkané sont les localités choisies pour abriter ces six lycées professionnels à vocation agricole et agroalimentaire.

"Le Sénégal ne dispose aujourd'hui que d'un seul lycée agricole, le Émile Badiane, situé à Bignona, dans le sud du pays. Nous voulons démultiplier ces lycées agricoles à travers le territoire national", a-t-il déclaré.

Il juge incohérent qu'un pays à vocation essentiellement agricole comme le Sénégal ne dispose que d'un seul établissement de formation de ce type.

L"ambition des autorités, a-t-il expliqué, est de doter chaque grande zone agricole d'un lycée agricole, afin d'offrir aux apprenants et aux jeunes, des formations adaptées aux réalités locales.