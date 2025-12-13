Sénégal: La série STI2D doit être mise à jour, selon Amadou Moustapha Ndieck Sarré

Dakar — La série correspondant aux sciences et technologies de l'industrie et du développement durable (STI2D) doit être revue et actualisée pour répondre aux besoins actuels, a soutenu le ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle et technique, Amadou Moustapha Ndieck Sarré.

"La série STI2D doit être mise à jour puisque les équipements modernes et les formateurs qualifiés font défaut", a déclaré le ministre, faisant état d'un déficit criant de moyens matériels et humains dans les établissements scolaires concernés.

Il s'exprimait vendredi lors de la plénière de l'Assemblée nationale portant sur l'examen du projet de budget 2026 de son département, arrêté à 148,54 milliards de francs CFA en autorisations d'engagement et 129,26 milliards de francs CFA en crédits de paiement.

La réforme des baccalauréats STI2D et STEC (sciences et technologies de l'énergie et du contrôle) a été initiée pour renforcer la compétitivité des jeunes Sénégalais, mais des difficultés persistent dans ces domaines, selon le ministre.

Il a évoqué un faible taux de réussite dans ces deux séries, lié au manque d'équipements adéquats et à l'insuffisance de renforcement des compétences des enseignants.

"Les lycées pilotes choisis pour la réforme ont également montré des divergences dans les méthodologies pédagogiques, entraînant des inégalités lors de la passation des examens", a-t-il ajouté.

Pour remédier à ces problèmes, le ministre annonce plusieurs mesures dont le financement rapide des équipements essentiels pour améliorer les performances des élèves.

"Le renforcement régulier de la formation des enseignants, afin qu'ils puissent suivre l'évolution des technologies, et l'harmonisation des pratiques pédagogiques" figurent parmi les réformés envisagées dans ce domaine, a indiqué M. Ndieck Sarré.

Il a précisé que des discussions sont également en cours avec le ministère de l'Enseignement supérieur, pour intégrer ces deux séries dans la plateforme Campusen, afin d'assurer une meilleure orientation post-baccalauréat.

Le ministre de la Formation professionnelle et technique a appelé l'Office du baccalauréat à mettre en place une banque de sujets sécurisée, correspondant aux programmes enseignés, pour garantir l'équité lors des examens.