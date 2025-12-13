Sénégal: Formation professionnelle - Le gouvernement vise 30% de scolarisation à l'horizon 2029

Dakar — Le taux de scolarisation dans la formation professionnelle est passé de 10 à 14% sous le pouvoir actuel, l'objectif étant d'arriver à 19% l'année prochaine et à 30% à l'horizon 2029, a annoncé le ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle et technique, Amadou Moustapha Ndieck Sarré.

"Le taux de scolarisation dans la formation professionnelle est passé de 10% avant l'arrivée du pouvoir actuel à 14% et il est prévu d'atteindre 19% l'année prochaine, avec l'ambition de porter ce chiffre à 30% à l'horizon 2029", a déclaré le ministre.

M. Ndieck Sarré intervenait vendredi lors de la plénière de l'Assemblée nationale portant sur l'examen du projet de budget 2026 de son département, arrêté à 148,54 milliards de francs CFA en autorisations d'engagement et 129,26 milliards de francs CFA en crédits de paiement.

Pour atteindre les objectifs assignés au secteur de la formation professionnelle et technique, il a insisté sur la nécessité de mettre en place "une vaste stratégie d'orientation" et de répertorier les métiers d'avenir, rappelant que la finalité de toute formation, reste l'emploi.

Selon Amadou Moustapha Ndieck Sarré, la formation professionnelle doit devenir le premier choix des jeunes en matière d'orientation scolaire.

"Elle ne doit plus être considérée comme une option de secours pour ceux ayant échoué à l'école", a-t-il indiqué.

Il considère que l'orientation des enfants vers les métiers de leur choix doit commencer dès le primaire, de manière à aligner les compétences des jeunes sur les besoins du marché de l'emploi.

"Tous les pays avancés, comme le Canada, l'Allemagne, la Suisse ou la Chine, ont mis en avant la formation professionnelle, contribuant à leur statut de grandes puissances économiques", a-t-il rappelé.