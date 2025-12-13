Sénégal: Construction du lycée de Sandiara - Le contrat résilié pour non respect des délais

Dakar — Le ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle et technique, Amadou Moustapha Ndieck Sarré, a annoncé la résiliation du contrat avec l'entreprise chargée de la construction du lycée de Sandiara, dont les travaux se sont étalés sur dix ans.

Le contrat avec l'entrepreneur en charge des travaux du lycée de Sandiara, dont les travaux se sont étalés sur dix ans, "a été résilié", a-t-il déclaré devant les députés, vendredi, lors de l'examen du projet de budget de son département pour l'exercice 2026.

Il a dénoncé des malfaçons, de "grosses fissures", ainsi que les demandes injustifiées de l'entreprise en termes de dommages et intérêts de l'entreprise après résiliation, évoquant à ce sujet un "scandale".

Selon le ministre, des études seront menées afin de déterminer les causes de la lenteur de ces travaux, d'évaluer la qualité des ouvrages et de vérifier la réalisation des études géotechniques.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Des discussions sont également en cours avec l'Agence de gestion du patrimoine bâti de l'État (AGPBE), pour finaliser une nouvelle convention permettant de reprendre les travaux, un document qui devrait être signé la semaine prochaine.

Le ministère prévoit par ailleurs de généraliser le système dual dans le lycée en construction à Sandiara, en lien avec les entreprises touristiques installée dans la zone économique de cette commune du département de Mbour.

Le ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle et technique a souligné le caractère urgent du chantier.