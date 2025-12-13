Sénégal: Amadou Ndieck Sarré - 'Il nous faut multiplier par cinq nos capacités de formation'

Dakar — Le Sénégal doit multiplier par cinq les capacités de formation au cours des cinq prochaines années, pour atteindre ses objectifs dans ce domaine et aligner l'offre de formation sur les besoins du marché du travail, estime le ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle et technique.

"L'atteinte des objectifs fixés par l'État nécessite de multiplier par cinq les capacités de formation au cours des cinq prochaines années. Cet effort est indispensable pour aligner l'offre de formation sur les besoins du marché du travail", a déclaré Amadou Moustapha Ndieck Sarré.

Il répondait aux interpellations des députés, vendredi, lors de la plénière de l'Assemblée nationale portant sur l'examen du budget de son département pour l'exercice 2026.

Amadou Moustapha Ndieck Sarré a insisté sur la nécessité d'un renforcement substantiel des capacités nationales de formation afin de répondre aux défis persistants du chômage et de la qualification de la main-d'oeuvre.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Il a souligné, en présentant l'état des lieux de son ministère, que le Sénégal compte actuellement 635 établissements publics et privés de formation professionnelle et technique, pour un total de 128 231 apprenants tous cycles confondus.

"Le dispositif de l'apprentissage rénové regroupe également 12 913 ateliers agréés et 58 173 apprentis enrôlés", a-t-il précisé.

Abordant la situation de l'emploi, le ministre a relevé que le marché du travail demeure confronté à un taux de chômage de 19 % au deuxième trimestre 2025.

Il a également souligné la faible participation des Sénégalais âgés de 15 ans et plus, dont seulement 56,5 % sont actifs, ainsi que le faible niveau de qualification professionnelle, estimé à environ 10 % de la population active.

Ces constats justifient, selon lui, l'orientation stratégique du budget 2026 vers le développement de la formation professionnelle et technique, afin de renforcer l'employabilité des jeunes et soutenir la transformation structurelle de l'économie nationale.