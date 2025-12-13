Une formation des travailleurs sociaux de la Direction générale de l'Action sociale dans la prise en charge des personnes affectées par la lèpre, sur les maladies tropicales négligées handicapantes et l'inclusion s'est déroulée au Centre national de réadaptation socio professionnelle des personnes handicapées de Bambey. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre de la semaine des personnes handicapées et de l'abrogation de la loi n°76-03 du 25 mars 1976, remplacée par la loi n°2023-04 du 13 Juin 2023.

Les Directeurs régionaux de l'Action sociale ont subi, pendant 4 jours, une formation sur la prise en charge des personnes affectées par la lèpre et autres maladies tropicales négligées. Mohameth Cisse, le Directeur de DAHW, explique que «le Sénégal s'est inscrit dans la perspective de l'élimination de la lèpre, d'ici 2030. Nous pensons que les travailleurs sociaux ont un rôle éminemment important (dans l'atteinte de cet objectif). La grande problématique de la lèpre, c'est sa dimension sociale. Il s'agit des préjugés socioculturel mais surtout la question transversale de la stigmatisation. On ne peut pas combattre la lèpre si la question de la stigmatisation n'est pas résolue».

Le Directeur de la Promotion et de la Protection des groupes vulnérables, Souleymane Dia, rappelle que cette cession se déroule «dans un contexte abrogatoire marquant la fin des villages de reclassement social qui sont devenus des villages de droit commun. Ces villages redeviennent des villages qui doivent tous être accompagnés à tous les niveaux et doivent être intégrés dans l'ensemble des politiques publiques du gouvernement.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Nous sommes également dans ce contexte de l'agenda nationale de transformation systémique, «Sénégal 2050», qui sera opérationnalisé par la Stratégie nationale de développement qui, à son axe 2, promeut le capital humain mais aussi l'équité, l'accompagnement de ses groupes vulnérables qui ont été confinées dans des villages pendant plus 50 ans. Si cette loi est abrogée, les populations doivent être accompagnées. C'est dans ce cadre que les travailleurs sociaux qui ont un rôle extrêmement important à jouer dans le cadre de cet accompagnement ont été invités à Bambey, dans le cadre de la semaine internationale des personnes handicapées, pour être capacité sur la prise en charge des personnes affectées par la lèpre et autres maladies tropicales négligées».

Et il poursuit : «le gouvernement du Sénégal a pris les devants avec l'élaboration du Programme de résilience des communautés affectées par la lèpre. Dans ce programme, la question de la gouvernance de ces villages a été pointée. Les autorités territoriales ont été sensibilisées sur tous les préalables pour que ce programme puisse être une réussite totale, un succès : l'accompagnement de ses villages sur le plan institutionnel pour qu'on puisse les réinscrire sur la carte administrative et sociale. L'action sociale a mené des programmes pour un accompagnement psycho-social des personnes affectées par la lèpre».