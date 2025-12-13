Sénégal: Relance de l'industrie pharmaceutique locale - Les acteurs des médias renforcés

Dans l'optique de familiariser les acteurs des médias avec les objectifs et le processus global de la relance de l'industrie pharmaceutique locale, l'Unité de Gestion du Projet de développement de l'industrie pharmaceutique locale (UGP Pharma) a animé hier, vendredi 12 décembre 2012, une session sur le projet de ladite relance à l'endroit des journalistes, membres de l'Association des journalistes en santé, population et développement (AJSPD). Une rencontre qui entre dans le cadre d'appuyer l'UGP Pharma à davantage vulgariser son travail auprès des différents segments de sa cible dont les autorités, bailleurs, partenaires, industriels, porteurs de projets, législateurs, professionnels, consommateurs, populations, chercheurs, entre autres.

En 2035, le Sénégal doit parvenir à produire 50% de ses molécules consommées dans le pays. Cette ambition est portée par l'Unité de Gestion du Projet de développement de l'industrie pharmaceutique locale (UGP Pharma) sous la direction du ministère de la Santé et de l'Hygiène Publique. Hier, vendredi 12 décembre 2025, cette entité a animé une session à l'endroit des journalistes, dans l'optique de les familiariser avec les objectifs et le processus global de cette relance locale. Selon Professeur Yérim Mbagnick Diop, coordonnateur de cette unité, « à travers l'UGP Pharma, notre pays a fait le choix d'accompagner de façon structurée et coordonnée l'ensemble des projets destinés à renforcer et moderniser l'industrie pharmaceutique nationale».

Pour ce projet, la mission de l'UGP Pharma s'articule autour de plusieurs axes essentiels dont le pilotage des réformes identifiées dans le cadre du plan de relance, la coordination des interventions des ministères sectoriels concernés, la facilitation et l'évaluation de la mise en oeuvre des projets ainsi que l'assurance de la disponibilité pérenne des financements avec une ambition de couvrir 50% des besoins nationaux en médicaments d'ici 2035.

«La réussite de ce vaste programme repose sur des facteurs clés, au premier rang desquels figurent la bonne gouvernance, la transparence, la coordination et l'intégration. Ce sont ces principes qui garantissent l'adhésion et l'engagement volontaire de tous les acteurs concernés, institutions, partenaires techniques et financiers, industriels, porteurs de projets, chercheurs et, bien sûr, populations», a avancé Pr Diop.

Revenant sur le contexte justificatif de cette rencontre avec les journalistes, docteur Jean Marie Dognon, Chef de projet MAV+ à l'Agence de coopération Belge : Enabel, a fait savoir que le développement de l'industrie pharmaceutique locale ne peut réussir sans une bonne information du public, portée par des journalistes bien outillés sur ces enjeux. «La pandémie de la COVID-19 a rappelé à tous les pays, y compris le Sénégal, une réalité que la dépendance excessive aux importations de médicaments et de produits de santé est un risque critique pour la santé publique», a-t-il souligné.

Face à ce constat, il a estimé que le Sénégal a fait un choix stratégique clair de développer une industrie pharmaceutique locale, capable de produire une part croissante des médicaments et produits de santé nécessaires aux populations. Une ambition qui s'inscrit dans les grandes orientations nationales, notamment l'agenda «Sénégal 2050», et qui vise à la fois ⁠à améliorer l'accès aux médicaments, ⁠à renforcer la souveraineté sanitaire ⁠et à créer de la valeur économique et des emplois qualifiés.

«Dans cette dynamique, la Belgique, à travers Enabel, accompagne le Sénégal depuis les premières étapes de la relance, notamment à travers l'appui au Lab Pharma en 2021, qui a permis de poser les bases de cette stratégie nationale. Depuis lors, cet engagement se fait dans un esprit de partenariat et de co-construction, aux côtés des institutions sénégalaises, et en particulier de l'UGP-Pharma, qui assure la coordination du projet, mais aussi de l'Agence Sénégalaise de Réglementation Pharmaceutique (ARP) dans le cadre du renforcement du cadre réglementaire», a attesté Dr Dognon.

Rappelons que cette rencontre est organisée en partenariat avec Enabel, l'AJSPD et l'UGP Pharma.