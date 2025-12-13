Afrique de l'Ouest: Emprunts obligataires - « Sénégal mo Woté » côté à la BRVM

L'État du Sénégal a procédé hier, vendredi 12 décembre 2025, à la cotation de son emprunt obligataire à la BRVM. L'opération initialement fixée à un objectif de 300 milliards de francs CFA lors de son lancement en juin, a permis de mobiliser 364 milliards, traduisant un niveau de sursouscription inédit sur le marché régional.

La Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) a accueilli, hier, vendredi 12 décembre, la cérémonie consacrant l'admission à la côte officielle de l'emprunt « Sénégal mo Woté ». Lancée le 19 juin dernier au Musée des civilisations noires, cette initiative d'envergure, portée par le ministère des Finances et du Budget, s'inscrivait dans une logique de mobilisation nationale. Les résultats enregistrés confirment l'atteinte de cet objectif avec une collecte excédant les prévisions initiales et un montant global de 364 milliards de francs CFA pour 300 milliards de francs CFA recherchés correspondant à un un taux de sursouscription annoncé de 20 000 %.

Structurée par CGF Bourse, en partenariat avec Société Générale Sénégal et Société Générale Capital Securities West Africa, l'opération reposait sur un dispositif destiné à élargir la base des souscripteurs.. Quatre maturités de trois, cinq, sept et dix ans ont été proposées, avec des rendements variant de 6,60 % à 6,95 %.

La valeur nominale unitaire fixée à 10 000 FCFA a favorisé l'accessibilité pour les ménages et la diaspora, tandis que des incitations fiscales étaient prévues au bénéfice des résidents. Particuliers, fonds de pension, compagnies d'assurance, entreprises ont participé à la souscription « Cette performance témoigne de l'appétit des investisseurs pour le papier sénégalais, mais aussi de la qualité de la signature du Sénégal », a déclaré Alioune Diouf, directeur de la dette publique.

Au-delà de l'intérêt manifestée par le marché, cette levée de fonds s'inscrit dans une orientation de gestion active et plus renforcée de la dette publique. « Les ressources mobilisées serviront à financer plusieurs chantiers prioritaires du Plan Sénégal 2025, notamment dans les infrastructures, l'éducation, la santé, l'accès à l'eau, l'énergie, l'agriculture et le numérique », a précisé le directeur de la dette publique Alioune Diouf.

L'opération répond également à un enjeu bancaire important. Le remboursement des engagements de l'Etat envers les établissements financiers, contribue à l'allègement de leurs provisions et à la reconstitution de marges de manoeuvre destinées au financement de l'économie réelle. La cotation à la BRVM offre désormais aux investisseurs une liquidité accrue, avec la possibilité de négocier les titres sur le marché secondaire.

Assainissement budgétaire en ligne de mire

Cette opération intervient dans un contexte marqué par la recherche d'un rééquilibrage progressifs des finances publiques. Dakar vise une réduction du déficit budgétaire de 13 % en 2024 à 3 % en 2027, conformément aux normes communautaires de l'UEMOA. Les projections font état d'un de 7,8 % en 2025 puis 5,37 % en 2026.

Les perspectives économiques restent favorables, portées par une croissance attendue entre 7 % et 8 %, soutenue notamment par le démarrage de l'exploitation du gaz et du pétrole. Les discussions en cours avec le FMI sont jugées de manière jugée satisfaisantes par les autorités.

Pour l'exercice 2026, l'État prévoit une mobilisation de 2 800 milliards de francs CFA sur le marché domestique, confirmant une orientation stratégique en faveur d'un financement local, perçu comme moins exposé aux risques liés aux fluctuations du taux de change

« Cette cotation consacre l'union de nos compétences et démontre que lorsque l'État, les institutions financières et les investisseurs avancent ensemble, rien n'est hors de portée », a salué Kalidou Diallo, directeur général de CGF Bourse.

Avec une deuxième cotation organisée en moins d'un an à Dakar, CGF Bourse confirme le dynamisme retrouvé du marché financier régional et la montée en puissance de la souveraineté financière sénégalaise.