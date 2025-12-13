Ile Maurice: Du cannabis et de la MDMA interceptés dans deux colis postaux

Deux colis contenant de la drogue ont été interceptés mercredi lors d'une séance du Return Letter Office Committee au Parcel Post Office, à Port-Louis. Les officiers présents, dont des membres de la Team B, ont mis au jour deux envois suspects arrivés de l'étranger, l'un contenant du cannabis et l'autre de la MDMA.

Vers 11 h 05, un premier paquet codé PD7010-5 a attiré l'attention des officiers. Il s'agissait d'une enveloppe arrivée à Maurice le 11 septembre par le vol BA 2065 en provenance du Royaume-Uni. Elle était adressée à une personne résidant à Phoenix, expédiée par une société étrangère. Le contenu, lui, avait été déclaré comme «inconnu».

À l'ouverture, les agents ont découvert un sachet plastique transparent, opaque à l'arrière, contenant une substance végétale. Les premières vérifications ont confirmé qu'il s'agissait de cannabis, d'un poids total de 0,54kg. Un photographe de la police a été dépêché sur place pour documenter la saisie.

Quelques minutes plus tôt, un second colis codé PD5253-5 avait déjà été repéré. Ce paquet, également sous forme d'enveloppe, était arrivé à Maurice le 19 juillet, lui aussi par le vol BA 2065. Il était destiné à une adresse située à Péreybère, avec comme expéditeur un ressortissant étranger. Lors de son ouverture, les officiers ont découvert un premier sachet transparent contenant une substance cristalline suspectée d'être de la MDMA, ainsi qu'un second sachet refermable décoré de motifs de feuilles de cannabis, renfermant également une substance cristalline identifiée comme de la MDMA.

Le poids total de la drogue contenue dans ce colis est estimé à 0,04 kg. Là encore, un photographe de la police a été requis pour les besoins de l'enquête.