Ile Maurice: Le dernier acte d'une compétition pleine de promesses

13 Décembre 2025
L'Express (Port Louis)

Petit-Camp se prépare pour son grand rendez-vous. Après plusieurs semaines de matchs engagés, de jeunes révélations et de duels serrés, le UBP Natio- nal Championship arrive à son dénouement. Ce samedi 13 décembre, les finales prendront le relais, avec une journée qui sent la tension, la concentration et surtout le plaisir du tennis.

Dès 9 h, l'ambiance pourrait déjà monter d'un cran. Sannassee Edvin et Rujeedawa Suleiman s'affronteront en U12 garçons, deux joueurs en forme, capables de dicter le rythme. Dans la foulée, à 10 h, la finale U10 garçons opposera Lam Mok Sing Kenji à Meridji Jayzy, un duel où l'énergie et l'audace seront certainement au rendez-vous.

La session de l'après-midi apportera un tout autre parfum, celui des grandes batailles. À 13 h, trois finales s'enchaîneront : les vétérans avec Talary Christopher face à Nien Fong Gérard, suivis par les juniors avec Jessoo Tejaswini contre Gowreesunkur Richaa chez les U18 filles, puis Seewoosurrun Rushil face à Mungla Rohan chez les U18 garçons. Trois affiches, trois styles de jeu différents, mais un point commun : personne ne voudra repartir sans le trophée.

Et puis, il y aura le moment fort, celui qui attire les regards. La finale du simple homme pourrait bien voler la vedette : Bazu Daniel, favori affiché, croisera la route d'Alexandre Thevenet, en plein dynamisme après une saison convaincante.

