Ile Maurice: Football - Pamplemousses SC et Cercle de Joachim en embuscade

La 7e journée de la Super League se dispute ce weekend et s'annonce déterminante tant pour la course au titre que pour la lutte pour le maintien. Après six journées, La Cure Waves domine le championnat (15 pts), talonnée par Pamplemousses SC (13) et le Cercle de Joachim (11). Les Waves affronteront l'AS Vacoas-Phoenix et tiennent la corde dans ce duel. Idem pour les Nordistes et les Curepipiens qui affrontent des adversaires à leur portée et qui ont l'occasion de se relancer.

Le Cercle, troisième, doit confirmer après son partage et ne pas lâcher de terrain dans la course au podium. Le double champion en titre croise le fer avec AS Rivière du Rempart. Solide et confiant après sa victoire chez ASPL, le promu se présente comme un adversaire dangereux. 5es du tableau, les Nordistes devront cependant rehausser leur défense qui a déjà concédé 11 buts cette saison. Avec déjà deux nuls et une défaite au compteur, Cercle de Joachim ne peut plus se permettre de lâcher des points désormais.

L'ASPL peine à trouver le rythme en ce début de saison. Les Portlouisiens sont très exposés actuellement et doivent impérativement prendre leur distance de la zone rouge. Malheureuse- ment pour eux, ils affrontent Pamplemousses SC. Les Nordistes, deuxièmes du classement, possèdent une attaque efficace (14 buts) et ambitionnent de rebondir après leur sortie de route du week-end dernier pour rester au contact du leader. Ils partent favoris dans ce duel d'autant qu'Ashley Nazira, leur attaquant, est dans la forme de sa vie et a déjà marqué à sept reprises.

Dimanche, on assistera à un duel entre équipes en difficulté. L'US Beau-Bassin - Rose-Hill affronte Pointe aux Sables Mates. Les deux formations n'ont toujours pas remporté le moindre match cette saison. Ce match est une opportunité pour l'une ou l'autre formation de se relancer. Match équilibré entre Petite-Rivière-Noire FC et Chebel Citizen. Les deux formations possèdent neuf points au compteur. Les Citizens, après un passage à vide, ont su redresser la barre et ont enchaîné deux victoires de rang.

La Cure Waves jouera face à l'AS Vacoas-Phoenix et l'objectif du leader sera de conserver sa première place. Les Vacoassiens se sont inclinés le week-end dernier et n'ont pas l'intention de répéter le même scénario. Leur défense, la meilleure du championnat actuellement, sera mise à rude épreuve face à la meilleure attaque de Super League.

La Cure Waves perd son entraîneur

Twaleb Fatehmamode n'est plus l'entraîneur de La Cure Waves Le technicien a soumis sa démission à un moment crucial de la saison. Selon la direction du club, Twaleb Fatehmamode va poursuivre sa formation d'entraîneur et va tenter de passer sa licence CAF A. Jusqu'ici, le bilan du technicien à la tête des Waves demeure intéressant.

Le club portlouisien occupe la première position de Super League avec la meilleure attaque notamment. Toutefois, les Jaune et Noir ont été sortis de la Republic Cup en milieu de semaine. Pour le remplacer, un ancien de la maison pourrait être rappelé. Il s'agit de Jérôme Thomas. Ce dernier est actuellement en poste du côté de l'ASPL 2 000. Cette formation est en difficulté dans la Super League et le contrat de Jérôme Thomas pourrait prendre fin plus vite que prévu.