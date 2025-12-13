Sénégal: Le pays suspend toute extradition vers la France et accuse Paris de ne pas accéder à ses demandes

Les avocats du patron de presse sénégalais Madiambal Diagne dénoncent « un chantage diplomatique » après la décision de Dakar de suspendre jeudi 11 décembre toute extradition vers la France, tant que Paris n'aura pas répondu à ses propres demandes d'extradition. Si son nom n'a pas été cité, les défenseurs de ce proche de l'ex-président Macky Sall estiment que la mesure le vise. Car Dakar demande l'extradition de Madiambal Diagne depuis sa fuite vers la France fin septembre. Il est visé au Sénégal par une enquête pour escroquerie sur des fonds publics.

La ministre sénégalaise de la Justice Yacine Fall a rappelé jeudi 11 décembre que Paris n'avait toujours pas répondu aux demandes d'extradition de deux Sénégalais. Aucun nom n'a été donné, mais à ce jour, deux cas sont connus pour faire l'objet de ce type de procédure entre la France et le Sénégal : Doro Gaye et Madiambal Diagne. Ces deux proches de Macky Sall sont poursuivis dans deux affaires distinctes d'infractions financières.

Dans un communiqué publié vendredi 12 décembre, les avocats de Madiambal Diagne estiment que la décision cible directement leur client et vise à faire « pression » sur Paris. Le 25 novembre, la justice française n'avait pas tranché sur sa demande d'extradition, au motif qu'elle avait besoin de plus d'informations pour le faire. Cela à la fois sur les faits reprochés à cette voix critique du pouvoir actuel, mais aussi sur les garanties d'un procès équitable.

Pour les avocats de Madiambal Diagne, la posture sénégalaise « trahit l'impossibilité » pour Dakar de fournir ces compléments « compte tenu du caractère politique des poursuites ». La défense « entend bien tirer profit » du tournant diplomatique pris par le dossier, commente un professeur de droit international.

Officiellement, Dakar fait valoir la stricte application de la réciprocité. La France demande, de son côté, l'extradition de 12 personnes du Sénégal.