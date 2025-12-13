Congo-Kinshasa: Premier sac de charbon vert produit à Yangambi pour lutter contre la déforestation

Dans la province de la Tshopo, un premier sac de charbon vert a récemment été produit à partir de l'acacia cultivé dans les plantations villageoises de Yangambi. Cette production intervient six ans après la plantation, délai nécessaire pour que cet arbre à croissance rapide atteigne sa maturité. La plantation et l'utilisation de cette essence pour la production du charbon de bois permet de lutter contre la déforestation accrue.

Ce projet est porté par le Centre international pour la recherche forestière (CIFOR) et le Centre international pour la recherche en agroforesterie (ICRAF), avec l'appui de l'Union européenne, du Royaume-Uni et du secteur privé. L'objectif est clair : contribuer à la lutte contre la déforestation en offrant une alternative durable au charbon de bois traditionnel.

Le premier sac de ce charbon vert a été remis officiellement au gouvernement provincial par l'entremise du ministère provincial en charge de l'énergie.

Encadrement des communautés locales

Cette initiative vise à améliorer les chaînes de valeur du bois-énergie durable dans la Tshopo. Elle passe notamment par l'encadrement des communautés locales productrices de charbon de bois, en les formant à planter des arbres à croissance rapide et à perfectionner les techniques de carbonisation.

Selon le Dr Jolien Schure, experte du CIFOR-ICRAF, « un engagement commun de toutes les parties prenantes devrait contribuer à des impacts positifs pour la population ainsi que pour la forêt ».

Témoignages et perspectives

Heradi Selemani, président de l'association des producteurs de charbon de bois durable, a expliqué avoir coupé 62 arbres acacias sur les 188 marqués sur un quart d'hectare pour alimenter un four de 6 mètres. Ces arbres coupés seront vite remplacés par d'autres vu leur croissance rapide. Une alternative que n'offrent pas les autres essences d'arbres utilisés jusqu'ici pour la production du charbon de bois dans la région.

Émerveillé par cette expérience, Bernard Lotika, représentant du ministre provincial de l'Énergie, a promis l'appui du gouvernement provincial à cette initiative. Il a annoncé la création prochaine d'un site qui servira de lieu de négoce du bois-énergie durable afin de soutenir cette filière émergente.