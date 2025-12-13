Addis-Abeba — L'Éthiopie et la République du Congo (Congo-Brazzaville) ont officialisé la signature d'un mémorandum d'entente portant sur la coopération militaire, une initiative majeure destinée à consolider leurs actions communes face aux défis sécuritaires régionaux, notamment la criminalité transfrontalière et le terrorisme.

L'accord a été paraphé à Addis-Abeba à l'issue de discussions de haut niveau entre la ministre éthiopienne de la Défense, l'ingénieure Aisha Mohammed, et le ministre congolais de la Défense nationale, le lieutenant-général Charles Richard Monjo.

À cette occasion, la ministre Aisha Mohammed a mis en exergue l'importance stratégique de ce mémorandum dans un environnement sécuritaire international et régional de plus en plus complexe.

Elle a souligné que le renforcement de la coopération en matière de défense constitue un levier essentiel pour faire face de manière coordonnée aux menaces communes.

Le mémorandum prévoit une collaboration élargie dans plusieurs domaines clés, notamment la production industrielle militaire, la maintenance des équipements de défense, la formation et l'enseignement militaires, ainsi que les opérations de maintien de la paix.

Il ouvre également la voie à une utilisation conjointe des capacités militaires, dans le but d'améliorer l'efficacité opérationnelle des deux pays.

La ministre a par ailleurs rappelé la solidité des relations diplomatiques entre l'Éthiopie et le Congo, établies depuis le début des années 1960 et renforcées par leur engagement commun au sein de l'Organisation de l'unité africaine et de l'Union africaine, dont le siège se trouve à Addis-Abeba.

Pour sa part, le lieutenant-général Charles Richard Monjo a salué cet accord comme une avancée déterminante pour la promotion de la paix et de la sécurité entre les deux États.

Il a précisé que la mise en oeuvre concrète du mémorandum débuterait dans les prochains mois et a invité la ministre éthiopienne de la Défense à effectuer une visite officielle à Brazzaville.

L'Éthiopie a enfin réaffirmé sa volonté de renforcer davantage ses partenariats diplomatiques et de défense avec les pays africains, dans le cadre de ses efforts en faveur de la stabilité et de la sécurité régionales.