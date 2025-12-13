Ethiopie: Ethiopian Airlines Cargo reconnue comme acteur majeur du corridor logistique reliant la Chine, la Belgique et l'Europe

Addis-Abeba — Ethiopian Airlines Cargo s'est distinguée en tant qu'acteur logistique clé dans le développement du corridor logistique Chine-Belgique-Europe, illustrant son rôle de plus en plus déterminant dans l'interconnexion des marchés mondiaux en Asie, en Europe et en Afrique.

Cette reconnaissance lui a été attribuée lors d'une cérémonie officielle organisée à Guangzhou, en Chine, par le gouvernement belge en partenariat avec l'Association chinoise de la logistique.

La division cargo de la compagnie a été saluée pour sa contribution majeure à la mise en place d'une connectivité fret performante, fiable et continue le long de l'un des axes commerciaux les plus stratégiques à l'échelle mondiale.

Au cours des douze derniers mois, Ethiopian Airlines Cargo a assuré plus de 2 256 vols cargo dédiés, permettant l'acheminement de plus de 140 millions de kilogrammes de marchandises sur la route Chine-Belgique-Chine.

Ces opérations ont largement contribué à soutenir le commerce international, à consolider les chaînes d'approvisionnement mondiales et à répondre aux besoins logistiques urgents.

Cette distinction met en lumière la valeur stratégique d'Ethiopian Airlines Cargo dans la connexion des principaux pôles économiques mondiaux, portée par une flotte cargo moderne, un réseau en constante expansion et des partenariats solides avec des acteurs logistiques internationaux.

Elle confirme ainsi la position d'Ethiopian Airlines Cargo parmi les leaders mondiaux du fret aérien et son rôle essentiel dans le commerce intercontinental et la coopération économique internationale.