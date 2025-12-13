Cameroun: Drames routiers - 18 morts et 16 blessés en deux jours

Deux accidents de la circulation d'une extrême gravité ont endeuillé le Cameroun les 11 et 12 décembre 2025, faisant un bilan provisoire de dix-huit (18) morts et seize (16) blessés. L'annonce a été faite par le ministre des Transports dans un communiqué radio-presse rendu public le 12 décembre à Yaoundé.

Le premier drame est survenu le 11 décembre sur la route nationale numéro 4, au lieu-dit Yom II Bandjoun, aux environs de 19 heures. L'accident a impliqué un camion semi-remorque et plusieurs autres véhicules, dont un fourgon transportant des oeufs, un véhicule de tourisme et une moto. Les premières investigations pointent un excès de vitesse du conducteur de la semi-remorque comme cause probable de la collision.

Le second accident s'est produit le lendemain dans la ville de Tiko, en zone urbaine. Selon les premiers éléments de l'enquête, une conduite dangereuse du chauffeur d'un camion-citerne serait à l'origine de l'accident. Le choc a provoqué un violent incendie, occasionnant d'importants dégâts matériels, avec des maisons et des véhicules incendiés aux abords du lieu d'impact.

Dans l'attente des conclusions définitives des enquêtes en cours pour situer les responsabilités, le ministre des Transports a présenté, au nom du Gouvernement, ses condoléances aux familles des victimes et exprimé sa solidarité aux blessés.