Cameroun: Drames routiers - 18 morts et 16 blessés en deux jours

13 Décembre 2025
Camer.be (Bruxelles)
Par Léandre Nzié

Deux accidents de la circulation d'une extrême gravité ont endeuillé le Cameroun les 11 et 12 décembre 2025, faisant un bilan provisoire de dix-huit (18) morts et seize (16) blessés. L'annonce a été faite par le ministre des Transports dans un communiqué radio-presse rendu public le 12 décembre à Yaoundé.

Le premier drame est survenu le 11 décembre sur la route nationale numéro 4, au lieu-dit Yom II Bandjoun, aux environs de 19 heures. L'accident a impliqué un camion semi-remorque et plusieurs autres véhicules, dont un fourgon transportant des oeufs, un véhicule de tourisme et une moto. Les premières investigations pointent un excès de vitesse du conducteur de la semi-remorque comme cause probable de la collision.

Le second accident s'est produit le lendemain dans la ville de Tiko, en zone urbaine. Selon les premiers éléments de l'enquête, une conduite dangereuse du chauffeur d'un camion-citerne serait à l'origine de l'accident. Le choc a provoqué un violent incendie, occasionnant d'importants dégâts matériels, avec des maisons et des véhicules incendiés aux abords du lieu d'impact.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Dans l'attente des conclusions définitives des enquêtes en cours pour situer les responsabilités, le ministre des Transports a présenté, au nom du Gouvernement, ses condoléances aux familles des victimes et exprimé sa solidarité aux blessés.

Lire l'article original sur Camer.be.

Tagged:
Copyright © 2025 Camer.be. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 120 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.