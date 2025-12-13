Afrique: CAN 2025 - Abdou Diallo, le déclin d'un leader jadis incontesté

À moins d'une semaine du début de la CAN, le coach Pape Thiaw a concocté une liste de 28 joueurs pour défendre les couleurs du Sénégal. Cette fois-ci, ce sera sans Abdou Diallo. Le défenseur, figure centrale du sacre historique de l'édition 2021, n'a pas été retenu.

Dès ses débuts, Abdou Diallo a rapidement émergé comme un talent prometteur à l'académie de l'AS Monaco, club avec lequel il a signé son premier contrat professionnel en 2014. Après un prêt formateur au Zulte Waregem, en Belgique, il se révèle véritablement en Allemagne.

Son transfert vers le FSV Mayence 05 en 2017 lui offre une place de titulaire indiscutable en Bundesliga, avant de franchir un nouveau palier en 2018 en rejoignant le Borussia Dortmund (BVB). À Dortmund, il s'impose comme un défenseur central moderne, rapide et capable de relancer proprement. Son leadership lui avait valu le brassard de capitaine.

En 2019, Abdou Diallo revient en France en signant pour le Paris Saint-Germain (PSG). Bien que son temps de jeu ait fluctué dans le club de la capitale, il ajoute à son palmarès national et dispute des rencontres importantes en Ligue des champions. Après un prêt d'une saison au RB Leipzig en 2022-2023, il quitte définitivement l'Europe à l'été 2023 pour un nouveau chapitre : le Qatar, au club d'Al-Arabi SC.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Concurrence, blessures et exil

Si Abdou Diallo a été un pilier incontournable de la sélection sénégalaise après son choix en 2021, le vent a tourné au cours des deux dernières années. Leader technique de la défense et décisif lors de la CAN 2021 (victoire historique), sa position a été fragilisée par une combinaison de facteurs. Son statut en sélection a été progressivement érodé par l'arrivée d'une concurrence féroce, des blessures répétées et son transfert au Moyen-Orient. L'arrivée en sélection de Moussa Niakhaté a introduit un nouveau profil au sein de la charnière centrale, remettant en cause la titularisation automatique de Diallo.

Âgé de 29 ans, le défenseur a été victime de blessures récurrentes ces dernières saisons. Ces pépins physiques ont freiné sa régularité et sa capacité à maintenir son niveau de performance, réduisant ainsi son temps de jeu effectif lors des rassemblements. Il a donc été rétrogradé sur le banc.

Son départ du football européen à l'été 2023 pour rejoindre Al-Arabi SC, à Doha, n'a pas non plus plaidé en sa faveur. Même s'il est un joueur clé dans son club, l'éloignement d'un championnat de référence a pu être perçu par le staff technique comme une baisse de l'intensité compétitive, cruciale à l'approche d'un tournoi continental.

Le sélectionneur Pape Thiaw a donc fait le choix de la forme du moment et de la compétitivité. Il a décidé de se passer de l'un des héros de 2021. Cette non-convocation d'un joueur de l'expérience et du charisme d'Abdou Diallo pour cette CAN 2025 est un signal fort envoyé aux cadres. L'équipe du Sénégal, logée dans le groupe D, entamera sa compétition le 23 décembre face au Botswana, puis jouera la RDC le 27 décembre. Les Lions disputeront leur dernier match de poule le 30 décembre face au Bénin.