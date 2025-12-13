Sénégal: Football sénégalais - Décès du technicien Al Ousseynou Sène

Le football sénégalais est en deuil. Al Ousseynou Sène, plus connu sous le surnom de « GRAS », est décédé, ce samedi 13 décembre, laissant une profonde émotion au sein de la communauté sportive nationale.

Ancien international et figure emblématique de l'US Ouakam, il a marqué plusieurs générations avant de se consacrer à la formation. Entraîneur respecté, il a officié successivement à l'USO, aux HLM, au Dial Diop et, plus récemment, à la Jeanne d'Arc. Joueur talentueux devenu technicien apprécié pour sa rigueur, sa courtoisie et ses qualités humaines, Al Ousseynou Sène faisait l'unanimité dans le milieu du football.

Son inhumation est prévue ce dimanche 14 décembre au cimetière de Ouakam. La Ligue sénégalaise de football professionnel, à travers un communiqué, a présenté ses sincères condoléances à sa famille, à ses proches ainsi qu'à l'ensemble de la famille du football sénégalais.