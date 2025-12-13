Gabon: Boxe anglaise - Mwana United organise un tournoi national ce 13 décembre à Libreville

En prélude de son tournoi national de boxe anglaise qui réunira des boxeurs venus des quatre coins du pays, le 13 décembre prochain à Libreville, la présidente du club omnisport Mwana united, Floriane Tchoua a organisé une conférence de presse récemment au cours de laquelle, elle a présenté les différentes articulations de l'événement dénommé le Tournoi des Mwana qui sera bouclé par un match de Gala. Cet événement est considéré comme le plus grand de l'année par l'organisation compte tenu de sa portée nationale.

On peut noter que cette conférence de presse tenue à son siège de Libreville, s'est articulé autour de trois grands temps forts. Il y a eu dans un premier temps une présentation globale du tournoi de samedi 13 décembre 2025 avec la déclinaison des étapes.

Ce match de Gala offrira au public le face à face entre le talentueux de Keneth François Collard Niambi (La foudre) 28 ans (75 kgs), signé chez Mwana United depuis trois mois et son challenger venu de la salle nationale, William Arthur Ogowe Tapoyo (Le Carnage) 20 ans (72 kgs). Lors de cette confrontation deux pugilistes ont fait des promesses de spectacle. Alors, il faut s'attendre soit à ce que la foudre frappe ou qu'il y ait un carnage se fera sur ce ring.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

La seconde partie de cette conférence de presse a été marquée par trois signatures de contrats de deux boxeurs mineurs ce club. Des signatures qui interviennent à la veille de ce tournoi, et ces trois jeunes espoirs du club sont la fierté du club, et trois symboles de l'avenir de Mwana United. Il s'agit entre autre de Madouma Lipombo N'hrique Elise 16 ans (63 kgs) Gabonais, de Yanis Rekouche 16 ans (65kgs) d'origine algérienne. Et il y a également en semi-professionnel, Samuel Medrick Junior Djoumbou Chotha 23 ans (75 kgs) Gabonais.

Ils signent officiellement le contrat Jeune Boxeur, un engagement qui vise à les accompagner et les responsabiliser dans leur développement sportif, scolaire et personnel. "Par ce contrat, nous affermissons notre volonté de former des athlètes complets, disciplinés et prêts à intégrer le haut niveau lorsqu'ils auront atteint la maturité nécessaire." assure la présidente du club Floriane Tchoua.

Pour le club ces jeunes incarnent la détermination, l'envie d'apprendre et la promesse d'un avenir brillant pour le club. Deux contrats d'accompagnement de deux adolescents de moins de 18 ans et un contrat semi-professionnel de 4 ans. Ce contrat semi-professionnel est le second du genre pour cette jeune écurie après celui signé par Keneth François Collard Niambi, il y a trois mois.

Selon Floriane Tchoua, ce Tournoi des mwana est une occasion pour les boxeurs de s'exprimer. Elle a par la même occasion remercier la ligue d'avoir mis les choses en place. Le tournoi a été mis en place pour que justement les boxeurs puissent s'exprimer. On a plusieurs catégories. Avec les juniors qui ont moins de 18 ans. Et puis les seniors, qui ont plus de 18 ans aussi. Cela va être l'occasion de confronter tous les boxeurs de tout le pays, puisqu'on a 3 boxeurs qui viennent de l'intérieur du pays, deux qui arrivent du Haut-Ogooué et un qui arrive de l'Ogooué-Maritime.

En ce qui concerne le tournoi à proprement parler, il enregistre à ce jour, au total une quinzaine de combattants car les enregistrements se poursuivent encore. Le tournoi sera évalué par des juges professionnels et va être officié par des arbitres officiels mis à disposition par la ligue.

La cagnotte est d'un million de francs cfa, à partager entre les vainqueurs des cinq catégories qui constituent le tournoi. Chaque vainqueur de chaque catégorie recevra ainsi la somme de deux cent mille francs cfa. "Nous avons fixé l'entrée à partir de 1000 Fcfa pour qu'un maximum puisse y participer bien qu'au regard de l'espace, cette salle, les places sont limitées".

Quant aux trois signataires, ils ont dit être heureux d'être officiellement liés au club grâce aux contrats qu'ils ont signé et ont promis de continuer d'être disciplinés et de travailler pour réussir.

Pour les parents présents ce moment a été satisfaisant. Ils ont remercié le club ainsi et encouragé l'ensemble des boxeurs du club à rester focus pour l'avenir. Et bien que la boxe soit perçu comme une discipline plutôt violente, elle incarne des valeurs telles que le respect, la discipline, l'engagement, la maîtrise de soi et le bout de la force, ce sont les mêmes que sur le plan énergétique.

" La boxe est toute une philosophie, toute une thérapie. Encaisser un coup et rester focaliser. Encaisser un coup et rester lucide pour contrecarrer la boxe de l'autre boxeur en face, il faut en avoir dans la tête et dans les tripes aussi. Ca me fait du bien de soutenir mon premier né (...) J'encourage d'autres parents à être derrière les enfants." a soutenu mère du jeune Lipombo.

Ce club ouvert officiellement septembre 2024, promet que l'année 2026, sera une année riche pour ses pensionnaires. Plusieurs matchs de Gala sont prévus, au moins trois pour toute l'année. Et espère que des mécènes ou autres sponsors voudront se joindre au projet de Mwana United pour permettre la réalisation de caravanes de détection inter-quartiers et inter-provinciales.

Un appel à l'endroit de jeunes filles a été également lancé afin de les avoir dans le tournoi lors des prochaines éditions.