Guinée: Le pays prend officiellement le contrôle de l'opérateur télécom Areeba, ex-MTN-Guinée

Les autorités guinéennes ont officialisé l'acquisition intégrale de l'opérateur télécom Areeba, anciennement appelé MTN-Guinée, dans un décret signé jeudi 11 décembre. Le deuxième opérateur téléphonique du pays était jusqu'à la fin de l'année dernière majoritairement contrôlé par le groupe sud-africain MTN.

En décembre de l'année dernière, l'État guinéen avait déjà pris le contrôle d'Areeba en reprenant les 87,5 % du capital détenu par le groupe télécom sud-africain MTN. Il s'agissait d'un simple échange de dette contre actions, car MTN devait de l'argent à Conakry. Restaient les parts toujours détenues par SAM GBM, le groupe de l'homme d'affaires guinéen Mamadou Antonio Souaré.

Désormais, le décret présidentiel stipule que l'État détient 100 % du capital social et des droits de vote de l'opérateur téléphonique. Areeba devient une société publique anonyme dotée d'une autonomie financière et de gestion, sous la tutelle technique du ministère des Postes et Télécommunications et la tutelle financière du ministre de l'Économie et des Finances.

Avec, en parallèle, la relance de Guinée Télécom qui s'occuperait des infrastructures, les autorités guinéennes affichent une volonté de reprise en main du secteur des télécommunications. Cela face à Orange, numéro un dans le pays.