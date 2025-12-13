Afrique: L'Éthiopie prend part à la quatrième réunion des Sherpas et Sous-Sherpas des BRICS, tenue au Brésil

Addis-Abeba — L'Éthiopie a pris part à la quatrième réunion des Sherpas et Sous-Sherpas des BRICS pour l'année 2025, tenue à Brasília, au Brésil, dans le cadre des efforts soutenus visant à consolider la coopération entre les États membres des BRICS et leurs pays partenaires.

La rencontre a permis d'examiner les activités menées par les BRICS en 2025, sur la base du rapport de passation présenté par la présidence brésilienne.

Les délégations ont mené des échanges interactifs autour de six axes prioritaires, à savoir la coopération avec les pays du Sud, la santé mondiale, le changement climatique, le commerce, l'investissement et la finance, ainsi que la gouvernance de l'intelligence artificielle.

Les pays partenaires des BRICS ont également contribué aux discussions, mettant en avant le rôle de plus en plus central de la plateforme des BRICS dans la promotion d'une coopération mondiale inclusive et équitable.

La délégation éthiopienne a salué le leadership du Brésil tout au long de sa présidence et s'est félicitée des avancées réalisées au cours de l'année, soulignant leur apport à la définition d'une vision collective en faveur d'un système multilatéral plus juste et inclusif.

Elle a, en outre, identifié plusieurs domaines appelant à un renforcement de la coopération et à des actions concrètes afin de mieux servir les intérêts communs des pays des BRICS.

La réunion a également été marquée par des présentations relevant du pilier « Échanges entre les peuples » des BRICS, mettant en lumière les principales initiatives et réalisations issues d'une année de collaboration au sein des conseils réunissant des représentants de la société civile, du secteur privé et du monde universitaire, illustrant ainsi l'engagement du groupement en faveur d'une participation sociétale élargie.

À l'issue des travaux, il a été annoncé que l'Inde assurera la présidence des BRICS en 2026, ouvrant ainsi une nouvelle phase dans le leadership du groupement.