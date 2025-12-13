Addis-Abeba — L'Éthiopie s'affirme comme un acteur majeur de la promotion et de l'autonomisation de la jeunesse africaine. Addis-Abeba accueillera les 16 et 17 décembre 2025 le Forum africain de la jeunesse 2025, au siège de la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique.

Reconnu comme l'une des plateformes les plus influentes dédiées à la jeunesse sur le continent, ce forum rassemblera de jeunes leaders, des innovateurs, des responsables politiques ainsi que des partenaires au développement, dans le but de contribuer à la définition de l'avenir socio-économique de l'Afrique à un moment décisif de son histoire.

Organisé par l'association Enderase Youth, en partenariat avec SNV, l'événement s'inscrit pleinement dans le thème de l'Union africaine pour 2025, « Justice économique pour les jeunes », tout en s'alignant sur les objectifs stratégiques de long terme de l'Agenda 2063.

Placée sous le thème « Libérer le potentiel des jeunes : financement, innovation et perspectives d'emploi », l'édition 2025 entend mettre en lumière les défis structurels auxquels la jeunesse africaine est confrontée, tout en favorisant des échanges pragmatiques et orientés vers des solutions concrètes avec les décideurs.

Plus de 300 participants sont attendus, dont plus de 100 en ligne, faisant de cette rencontre l'une des plus importantes plateformes hybrides consacrées à la jeunesse africaine.

Des jeunes leaders venus d'Éthiopie, d'Ouganda, du Ghana, de Zambie, du Cameroun, ainsi que de nombreux autres pays du continent, prendront part aux discussions, renforçant la dimension et l'impact panafricains du forum.

Centré sur le financement de la jeunesse, la création d'emplois, l'entrepreneuriat et l'innovation, le forum ambitionne de stimuler des partenariats durables capables de transformer le dialogue en opportunités économiques tangibles pour les jeunes Africains.

Selon les organisateurs, le Forum africain de la jeunesse s'impose progressivement comme un véritable moteur de changement transformateur, en amplifiant la voix des jeunes et en les plaçant au coeur du débat sur le développement du continent.

Avec plus de 60 % de sa population âgée de moins de 25 ans, l'Afrique demeure le continent le plus jeune du monde, disposant d'un avantage démographique considérable porteur d'un immense potentiel d'innovation et de transformation économique.

Toutefois, la valorisation de cet atout exige des investissements soutenus dans l'éducation, des emplois décents et une participation active des jeunes à la vie publique.

Conscientes de cet enjeu, des institutions telles que l'Union africaine, la Banque africaine de développement et les Nations Unies encouragent des politiques axées sur le leadership des jeunes, l'entrepreneuriat et la bonne gouvernance.

À l'heure où le Forum africain de la jeunesse 2025 se tiendra à Addis-Abeba, le message est sans équivoque : l'avenir de l'Afrique sera porté par sa jeunesse, et sa participation pleine et entière constitue une condition indispensable au progrès et à la prospérité du continent.