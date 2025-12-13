Sénégal: Chemins de fer au Sénégal - Les signaux sont au vert pour une relance réussie

Les signaux sont au vert pour attirer les investisseurs et assurer la relance des activités des Chemins de fer du Sénégal (CFS), selon le secrétaire général du Syndicat unique des travailleurs du rail (SUTRAIL). Babacar Guèye s'est exprimé ce 12 décembre à la gare ferroviaire de Thiès, en marge de la cérémonie de clôture de la semaine de nettoiement et de désencombrement organisée du 8 au 12 décembre par les CFS sur la ligne Dakar-Tamba.

« Avec la volonté affichée par les nouvelles autorités de régler le passif social des retraités et du personnel en activité, ainsi que le démarrage imminent des travaux préparatoires pour un chemin de fer à écartement standard, les signaux sont au vert pour attirer les investisseurs et assurer la relance des activités des chemins de fer au Sénégal, de Dakar à Tamba », a déclaré le secrétaire général du SUTRAIL.

La signature d'un contrat de 3 milliards de francs CFA pour des travaux préparatoires dans le cadre de la réhabilitation de la voie renforce également l'espoir des cheminots, qui se disent prêts à accompagner cette relance, a estimé Babacar Guèye. Pour lui, les travailleurs ont compris les enjeux, comme en témoigne la forte mobilisation observée durant la semaine de rangement et de nettoiement des gares, ateliers et bâtiments administratifs, afin de préparer la nouvelle ère des chemins de fer qui s'ouvrira bientôt au Sénégal.

Selon le responsable syndical, cette mobilisation prouve que l'on peut encore compter sur les cheminots pour relever les défis. Babacar Guèye a rappelé que les contraintes étaient liées au passif de l'IPRES. Depuis deux mois, le ministère de tutelle a signé un engagement avec les parties prenantes, à savoir l'Agent judiciaire de l'État, le représentant de l'IPRES et le président de l'association des cheminots concernés.

Cependant, le secrétaire général du SUTRAIL a invité les autorités à maintenir le cap, estimant qu'elles n'ont plus le droit de reculer. Pour lui, il s'agit désormais de consolider l'espoir suscité et de renforcer la mobilisation de tous les cheminots derrière les autorités, afin de garantir un développement et une relance réussie des chemins de fer du Sénégal.

Selon Babacar Guèye, la grande mobilisation des cheminots durant ces cinq jours, consacrés au nettoiement et au rangement des sites, gares, bâtiments administratifs et ateliers sur tout le tracé ferroviaire, montre clairement que les travailleurs sont en phase avec les autorités.