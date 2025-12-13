Afrique Centrale: Conseil de sécurité de l'ONU - Le Rwanda rejette les accusations d'agression du Burundi

13 Décembre 2025
Radio Okapi (Kinshasa)

Le représentant permanent du Rwanda à l'ONU, Martin Ngoga, a rejeté en bloc, vendredi 13 décembre, les accusations d'agression portées contre son pays par le Burundi. Il a affirmé que le Rwanda « n'est pas en guerre avec le Burundi et ne peut pas agresser ses voisins », réfutant ainsi les allégations de soutien de Kigali au mouvement rebelle M23/AFC en guerre dans l'Est de la RDC.

Devant le Conseil de sécurité, Martin Ngoga a souligné que les accusations de complicité avec le M23 sont « infondées ». Il a, en revanche, accusé la République démocratique du Congo de violer le cessez-le-feu et de soutenir les Forces démocratiques de libération du Rwanda (FDLR), un groupe armé hostile à Kigali.

Le diplomate rwandais a conclu son intervention en réaffirmant l'attachement de son pays à ses engagements internationaux, appelant toutes les parties à respecter les accords signés pour la paix et la stabilité dans la région des Grands Lacs.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Au cours de cette réunion du Conseil de Sécurité, l'ensemble des intervenants ont insisté sur la nécessité de renforcer la Mission des Nations Unies pour la stabilisation en RDC (MONUSCO). Ils ont demandé la mise à disposition de ressources supplémentaires afin de permettre à la mission de mettre en oeuvre son mandat dans ce contexte marqué par une recrudescence des tensions régionales.

Lire l'article original sur Radio Okapi.

Tagged:
Copyright © 2025 Radio Okapi. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 120 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.