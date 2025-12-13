Afrique Centrale: Conseil de sécurité de l'ONU - Le Rwanda rejette les accusations d'agression du Burundi

Le représentant permanent du Rwanda à l'ONU, Martin Ngoga, a rejeté en bloc, vendredi 13 décembre, les accusations d'agression portées contre son pays par le Burundi. Il a affirmé que le Rwanda « n'est pas en guerre avec le Burundi et ne peut pas agresser ses voisins », réfutant ainsi les allégations de soutien de Kigali au mouvement rebelle M23/AFC en guerre dans l'Est de la RDC.

Devant le Conseil de sécurité, Martin Ngoga a souligné que les accusations de complicité avec le M23 sont « infondées ». Il a, en revanche, accusé la République démocratique du Congo de violer le cessez-le-feu et de soutenir les Forces démocratiques de libération du Rwanda (FDLR), un groupe armé hostile à Kigali.

Le diplomate rwandais a conclu son intervention en réaffirmant l'attachement de son pays à ses engagements internationaux, appelant toutes les parties à respecter les accords signés pour la paix et la stabilité dans la région des Grands Lacs.

Au cours de cette réunion du Conseil de Sécurité, l'ensemble des intervenants ont insisté sur la nécessité de renforcer la Mission des Nations Unies pour la stabilisation en RDC (MONUSCO). Ils ont demandé la mise à disposition de ressources supplémentaires afin de permettre à la mission de mettre en oeuvre son mandat dans ce contexte marqué par une recrudescence des tensions régionales.