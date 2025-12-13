Congo-Kinshasa: Des jeunes de Goma déplorent la résurgence de meurtres, enlèvements et cambriolages

Le conseil communal de la jeunesse de Karisimbi dans la ville de Goma, déplore la multiplication et la résurgence des cas de criminalité dans cette ville du Nord-Kivu. En l'espace d'une semaine, des meurtres, enlèvements, cambriolages et autres incidents d'insécurité ont été signalés dans plusieurs quartiers de la ville volcanique.

Les incidents les plus récents concernent deux jeunes tués vers 23 heures, dans la nuit de mercredi à jeudi 11 décembre dans le quartier Mabanga, commune de Karisimbi. Des sources locales rapportent que les victimes auraient été froidement exécutées par des hommes armés alors qu'elles rentraient d'un bistrot où elles suivaient un match de football.

L'incident est survenu la même nuit où Magloire Paluku, cadre de l'AFC-M23, a été abattu à l'entrée de sa résidence dans un autre quartier sud de la ville.

Enlèvement et exécution d'un écolier

Les jeunes de Karisimbi soulignent également le meurtre d'un élève du « Complexe scolaire du 08 mars », enlevé en début de semaine et activement recherché par sa famille.

Son corps retrouvé décapité jeudi à Goma témoigne de la cruauté des ravisseurs, malgré le versement de la rançon exigée, déplorent ces jeunes.

À cela s'ajoutent les cambriolages perpétrés dans de nombreux quartiers au cours de cette même semaine, accentuant un climat de peur dans une ville qui avait connu une relative accalmie ces deux derniers mois.

Le Conseil communal des jeunes de Karisimbi exprime sa profonde inquiétude face à cette recrudescence des actes criminels, particulièrement en cette période précédant les fêtes de fin d'année.