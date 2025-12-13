Congo-Kinshasa: Les USA réitèrent leur appui à la MONUSCO à quelques jours du renouvellement de son mandat

Les États-Unis réitèrent leur soutien ferme à la MONUSCO à l'approche du renouvellement de son mandat, prévu le 20 décembre prochain. Le représentant des USA l'a affirmé ce vendredi 12 décembre au Conseil de sécurité de l'ONU, dédié à la situation en RDC.

« Alors que l'on négocie le mandat de la MONUSCO en ce jour, les États-Unis veilleront à ce que la mission soit dotée des capacités suffisantes pour apporter une aide aussi bien au processus de Doha que celui de Washington, en gardant à l'esprit que toutes les parties sont responsables de la réussite de la mise en oeuvre de ces accords de paix. Et nous comptons sur le soutien de ce conseil à l'heure de négocier ce mandat », a-t-il déclaré.

Obstruction par le M23 à Goma

Le représentant des USA a accusé le M23 d'obstruer le travail de la MONUSCO dans la ville de Goma, occupée depuis le début de 2025. Il a insisté sur la nécessité pour la mission de circuler librement, de se réapprovisionner et d'appliquer son mandat sans ingérence des rebelles. Selon lui, le fait que les forces de l'ONU soient assiégées par des groupes appuyés par un État membre du Conseil, comme le Rwanda qui fournit un contingent aux opérations de paix, constitue une « hypocrisie bien triste ».

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Les États-Unis ont fustigé que « le M23 bloque depuis des mois la MONUSCO et cela a compromis sa capacité à opérer de manière efficace à Goma, comme cela a été évoqué maintes fois aujourd'hui lors du Conseil ».

Le Rwanda continue à déployer des missiles sol-air et à mener des opérations pour brouiller et leurrer les communications de la MONUSCO, compromettant ses déploiements sur le terrain. « Comment la MONUSCO peut intervenir, peut réussir dans ces conditions ? », s'est interrogé le représentant américain, réitérant l'appui indéfectible des USA à la mission et aux accords historiques pour mettre fin aux décennies de souffrance dans l'Est de la RDC.

Appui au cessez-le-feu

Plusieurs autres pays membres du Conseil de sécurité ont réitéré leur soutien au renouvellement du mandat de la MONUSCO. La France, la Chine, la Russie, le Danemark, le Burundi, le Panama, le Royaume-Uni et d'autres nations ont plaidé pour un renforcement de ses capacités opérationnelles.

Ces pays ont demandé au Conseil de confier à la MONUSCO, dans le cadre de son nouveau mandat, la mission d'appuyer le processus du cessez-le-feu sur le terrain. Cet appui viserait notamment les relations entre la RDC et le Rwanda, dans un contexte de tensions persistantes à l'Est de la RDC.