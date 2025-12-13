Sénégal: Cheikh Diba explique la hausse de près de 35 milliards FCFA du budget de l'Emploi pour 2026

Le ministre des Finances et du Budget, Cheikh Diba, a expliqué que la hausse de 34,94 milliards de francs CFA du budget du ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle et technique traduit la "volonté du gouvernement de renforcer les secteurs prioritaires, tout en reconnaissant que des efforts supplémentaires restent nécessaires".

"Malgré une hausse de 34 941 000 000 FCFA, le budget du ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle et technique nécessite encore davantage d'efforts. Cette augmentation demeure toutefois significative, et les autorités en sont pleinement conscientes, veillant à orienter les ressources vers les secteurs prioritaires", a expliqué le ministre des Finances et du Budget cité dans le rapport de commission des finances et du contrôle budgétaire de l'Assemblée nationale.

Le projet de budget 2026 du ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle et technique, est arrêté à 148,54 milliards de francs CFA en autorisations d'engagement et 129,26 milliards en crédits de paiement pour l'année 2026.

Le ministre a précisé que cette augmentation ne s'explique pas uniquement par le transfert du programme Emploi, anciennement rattaché au ministère du Travail.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

"Ce programme ne comporte que deux chapitres que sont la Direction de l'Emploi et l'ANPEJ pour un montant d'environ 7,9 milliards de francs CFA, alors que la hausse globale atteint 34 milliards ", a-t-il souligné.

Il a jouté que la progression du budget est principalement liée à la création de six nouveaux chapitres, financés par des ressources extérieures et représentant 28,8 milliards de francs CFA.

Le budget prend également en charge plusieurs projets inscrits dans l'Agenda national de transformation, ainsi que des dépenses stratégiques, dont le recrutement de 300 formateurs pour 578 millions de francs CFA et le projet d'appui au développement des compétences et de l'entrepreneuriat des jeunes, doté de 3,17 milliards FCFA.

Revenant sur le Projet d'employabilité des jeunes pour l'apprentissage non formel (PEJA), Cheikh Diba a rappelé que ce programme a été arrêté dans le cadre de la restructuration du portefeuille de projets de la Banque mondiale, en raison d'un faible niveau d'exécution, "alors que 19 millions de dollars restent encore disponibles".

Le ministre s'est montré "confiant" quant à la capacité du ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle et technique à "aligner ses actions sur la nouvelle vision stratégique, tout en respectant le processus de maturation des projets".

Cheikh Diba a également précisé que le taux d'exécution mentionné dans le rapport de présentation est sous-estimé de 30 points, "car les dépenses de personnel n'ont pas été intégrées. Le taux réel d'exécution, basé sur l'ordonnancement, atteint ainsi 80,4 %".

Concernant le projet de construction de six lycées professionnels en agriculture et agroalimentaire, Cheikh Diba a reconnu que les 3,1 milliards de francs CFA prévus restent insuffisants pour lancer pleinement les travaux.

Il a annoncé qu'un réaménagement budgétaire sera effectué en 2026 afin de "réorienter les crédits non consommés vers les projets les plus avancés".

Le ministre Cheikh Diba a indiqué qu'il proposera l'organisation de séances de renforcement de capacités destinées aux parlementaires pour les aider à mieux comprendre et analyser les documents budgétaires.