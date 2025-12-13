Afrique: CAN 2025 - La FSF dévoile le programme des Lions pour rallier le Maroc

Ce vendredi 12 décembre 2025, le Comité exécutif de la Fédération sénégalaise de football (FSF) s'est réuni dans l'optique de décider de plusieurs points essentiels liés à la préparation de l'équipe nationale, à l'organisation interne de la Fédération ainsi qu'à la gestion des compétitions nationales.

Préparation de l'équipe nationale à la CAN Maroc 2025

Concernant la CAN 2025, la Fédération sénégalaise de football informe que le regroupement des Lions débutera le lundi 15 décembre 2025. Deux jours plus tard, soit le 17 décembre, ils recevront le drapeau national des mains du Président de la République, Bassirou Diomaye Faye. La cérémonie aura lieu à 17 h dans la salle des Banquets du Palais présidentiel.

Ensuite, « la délégation sénégalaise rejoindra Tanger (Maroc) le 19 décembre, par vol spécial », informe la communication de la FSF.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Les supporters assistés

Concernant les supporters, la Fédération informe qu'un bureau dédié est mis en place afin qu'ils obtiennent le FAN ID, indispensable pour entrer au Maroc et assister aux rencontres. En outre, « une mission avancée, récemment revenue de Tanger, a permis de finaliser les dispositions techniques et logistiques relatives à la CAN 2025 », ajoute la note, qui poursuit : « La FSF a également tenu à féliciter la Fédération royale marocaine de football pour sa collaboration, ainsi que l'État du Sénégal, qui a pris en charge les frais d'hébergement de la délégation ».

Par ailleurs, la FSF renseigne que le Comité exécutif a mis en place quatre commissions dont les membres seront choisis par le président de la FSF, Abdoulaye Fall. Il s'agit d'un comité administratif, d'un comité technique, d'un comité de coordination et d'un comité information & communication.