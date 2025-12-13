Afrique: Mondial 2026 - Le président Bassirou Diomaye Faye assistera au match Sénégal/France

12 Décembre 2025
Le Soleil (Dakar)

Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, assistera à la première rencontre de l'équipe nationale du Sénégal à la Coupe du monde 2026, qui opposera les Lions à la France, le 16 juin prochain à New Jersey, dans la banlieue de New York (États-Unis) d'après l'Aps.

Selon un communiqué publié à l'issue d'une réunion du Comité exécutif (COMEX) de la Fédération sénégalaise de football (FSF), l'ambassadeur du Sénégal à Washington a confirmé la présence du chef de l'État pour ce premier choc du groupe I. Logé dans cette poule, le Sénégal affrontera également la Norvège ainsi que le vainqueur des barrages intercontinentaux entre la Bolivie, l'Irak et le Suriname.

Le COMEX de la FSF a également fait le point sur le tirage au sort et sur le choix du futur camp de base des Lions. Une agence spécialisée a été mandatée pour accompagner la Fédération dans ce processus, en coordination avec l'ambassade du Sénégal à Washington. Une mission effectuera prochainement une visite complète des camps de base disponibles.

