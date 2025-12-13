Congo-Brazzaville: Vient de paraître - 'Les mystères de la mine d'or' de Gabriel Kinsa

Paru le 12 décembre à Hello éditions, le nouveau roman "Les mystères de la mine d'or" vient d'enrichir la bibliographie variée de Gabriel Kinsa.

Dans ce nouvel ouvrage, l'un des personnages du roman, Simon Vandenven, ouvrier bruxellois, découvre une cassette rouillée contenant un croquis et le mot "Niolo", qui signifie or en kongo. Ses recherches le mènent au quartier de Matongé, puis vers Kinshasa où il rencontre JC. Ensemble, ils traversent le fleuve jusqu'à Brazzaville. De là, Simon croise Léa dans des circonstances rocambolesques. Cette dernière l'entraîne vers la forêt de Lemba, territoire sacré où se trouve Ta Mbanja, gardien de mémoire, et y découvre une vie rythmée par des rites et des mystères. Cependant, Félix Ngoki et ses milices convoitent la mine.

Entre affrontements et visions, Simon vit aussi avec Léa, outre d'intenses instants, une complicité fragile et révélatrice. De retour à Bruxelles, Simon n'est plus le même. Son passage à Lemba l'a transformé : au-delà de l'or, il porte désormais un héritage spirituel et une mémoire invisible. Sa quête est devenue une initiation.

À propos de Gabriel Kinsa

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Gabriel Kinsa est un artiste pluridisciplinaire originaire de Boko, au sud de la République du Congo. Conteur, comédien, metteur en scène, musicien et écrivain, il est reconnu comme l'un des plus grands conteurs francophones contemporains. Il grandit dans un environnement rural où il découvre très tôt la richesse de l'oralité traditionnelle.

Après ses études à Boko, il s'installe à Brazzaville en 1974, où il entre en contact avec la diversité culturelle du pays et découvre le théâtre, marquant ainsi le début de sa vocation artistique. Installé en France depuis près de trente ans, Gabriel Kinsa reste profondément attaché à ses racines congolaises. Il se définit comme un jongleur de contes, capable de faire dialoguer les traditions ancestrales du Bassin du Congo avec les enjeux contemporains. Il est l'auteur de plusieurs albums de jeunesse, CD de contes, romans et compositions musicales.

Parmi ses oeuvres récentes figurent les romans "Sur la route du Lemba" et "Lubambu l'ivresse de la mémoire" qui explorent les dimensions initiatiques, métaphysiques et politiques de la mémoire africaine. Gabriel Kinsa milite également pour la transmission de l'oralité aux jeunes générations. Il projette de créer une école d'art au Congo et d'organiser un festival du livre et de l'oralité dans son village natal.