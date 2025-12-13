Congo-Brazzaville: Santé de la reproduction - Des déficients visuels édifiés sur le droit sexuel

L'Union nationale des aveugles et malvoyants du Congo (Unamac) a organisé, le 11 décembre, à Brazzaville au profit des déficients visuels un atelier de sensibilisation sur le thème « La santé, droit sexuel et reproductif au profit des personnes vivant en situation de handicap visuel».

L'objectif de cet atelier est de contribuer à la promotion des droits des personnes handicapées visuelles, question d'améliorer leurs conditions sociales. L'atelier s'inscrit dans le cadre des activités de la deuxième phase du projet axée sur la santé, le droit sexuel et reproductif commencées en 2024- 2025.

Au cours de cet atelier, les participants ont bénéficié des enseignements des facilitateurs de l'Association congolaise pour le bien-être familial avec un accent particulier sur le droit à la santé sexuelle et reproductive ainsi que sur l'accès aux services de santé pour les personnes vivant avec handicap.

Dans son mot de circonstance, le président de l'Unamac, Claudier Kokolo, a encouragé les déficients visuels à se battre pour l'application de la loi portant promotion des droits des aveugles et malvoyants en Afrique, en vue de l'amélioration de leurs conditions de vie.

D'après les organisateurs, l'Union africaine des aveugles et ses partenaires ont mis en place un projet portant sur la promotion des droits des aveugles et malvoyants en Afrique dont l'Unamac membre à part entière de l'AAFA sur les questions relatives au handicap visuel au Congo. Ce projet comporte deux phases, à savoir la phase du plaidoyer pour la ratification du protocole à la charte africaine des droits de l'homme et des peuples relatifs aux droits des personnes handicapées ainsi que la phase de la ratification, en 2023, dudit protocole par le Congo.