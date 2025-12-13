Congo-Brazzaville: Santé de la reproduction - Des déficients visuels édifiés sur le droit sexuel

13 Décembre 2025
Les Dépêches de Brazzaville (Brazzaville)
Par Lydie Gisèle Oko

L'Union nationale des aveugles et malvoyants du Congo (Unamac) a organisé, le 11 décembre, à Brazzaville au profit des déficients visuels un atelier de sensibilisation sur le thème « La santé, droit sexuel et reproductif au profit des personnes vivant en situation de handicap visuel».

L'objectif de cet atelier est de contribuer à la promotion des droits des personnes handicapées visuelles, question d'améliorer leurs conditions sociales. L'atelier s'inscrit dans le cadre des activités de la deuxième phase du projet axée sur la santé, le droit sexuel et reproductif commencées en 2024- 2025.

Au cours de cet atelier, les participants ont bénéficié des enseignements des facilitateurs de l'Association congolaise pour le bien-être familial avec un accent particulier sur le droit à la santé sexuelle et reproductive ainsi que sur l'accès aux services de santé pour les personnes vivant avec handicap.

Dans son mot de circonstance, le président de l'Unamac, Claudier Kokolo, a encouragé les déficients visuels à se battre pour l'application de la loi portant promotion des droits des aveugles et malvoyants en Afrique, en vue de l'amélioration de leurs conditions de vie.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

D'après les organisateurs, l'Union africaine des aveugles et ses partenaires ont mis en place un projet portant sur la promotion des droits des aveugles et malvoyants en Afrique dont l'Unamac membre à part entière de l'AAFA sur les questions relatives au handicap visuel au Congo. Ce projet comporte deux phases, à savoir la phase du plaidoyer pour la ratification du protocole à la charte africaine des droits de l'homme et des peuples relatifs aux droits des personnes handicapées ainsi que la phase de la ratification, en 2023, dudit protocole par le Congo.

Lire l'article original sur Les Dépêches de Brazzaville.

Tagged:
Copyright © 2025 Les Dépêches de Brazzaville. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 120 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.