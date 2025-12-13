Congo-Brazzaville: Relèvement post-catastrophe - Le pays doté d'une stratégie quinquennale

La représentante résidente du Programme des Nations unies pour le développement (Pnud) au Congo, Adama-Dian Barry, a officiellement remis le 12 décembre à Brazzaville, à la ministre des Affaires sociales, de la Solidarité et de l'Action humanitaire, Irène Marie Cécile Mboukou-Kimbatsa, la stratégie de relèvement post-catastrophe (2025-2030).

Considérée comme un outil fondamental pour la reconstruction durable des infrastructures et actifs productifs, détruits suite aux catastrophes naturelles vécues par un pays, cette stratégie et son plan d'action de reconstruction de dernière génération intègrent, selon le Pnud, les principes de résiliences climatiques en vue de prévenir toute récidive. Adama-Dian Barry a rappelé que cette stratégie et son plan d'action sont des outils de planification stratégiques et opérationnels conçus dans le cadre d'un dialogue fécond entre les experts de toutes les institutions nationales et l'ensemble des administrations.

« La présente stratégie et son plan d'action sont pétris dans le moule du "Build back better", ou reconstruire en mieux, qui traduit la vision éclairée de trouver dans la crise une opportunité de reconstruire durablement. Cette stratégie constitue un outil national de pilotage et de coordination, pour répondre efficacement aux catastrophes naturelles et aux chocs climatiques. Elle définit une feuille de route claire visant à restaurer les infrastructures sociales de base ; renforcer les moyens de subsistance des populations affectées ; renforcer les capacités institutionnelles et communautaires ; préparer le pays à affronter avec plus de résilience les crises futures », a indiqué la représentante du Pnud.

Elle a également rappelé que cette stratégie ne se limite pas à un cadre technique dans la mesure où elle incarne une vision partagée d'un Congo capable de transformer chaque crise en une opportunité de reconstruction durable. Elle s'inscrit, a-t-elle poursuivi, dans la continuité des engagements nationaux et internationaux du pays, notamment l'agenda 2030 et l'agenda 2063 de l'Union africaine.

« C'est une réponse structurée et ambitieuse face aux défis récurrents des catastrophes naturelles dont la plus récente en pleine saison sèche date du 14 juin 2025. A travers cette démarche, il ne s'agit pas seulement de réagir aux catastrophes, mais d'anticiper, de planifier et de reconstruire en mieux. Elle symbolise un changement de paradigme : celui de passer d'une réponse d'urgence à une gestion intégrée et proactive des risques et du relèvement », a conclu Adama-Dian Barry.

Se félicitant des contributions des parties prenantes dans l'élaboration de cette stratégie, la ministre en charge de l'Action humanitaire a rappelé que ce document n'était pas qu'un simple rapport, mais une véritable feuille de route intégrant le concept fondamental de reconstruire en mieux. « Il vise à réduire la vulnérabilité de nos communautés face aux aléas naturels, le renforcement de la résilience de nos infrastructures et de nos systèmes de prévention ainsi qu'à assurer une sécurité accrue et le bien-être pour tous.

Ce document sera transmis aux hautes autorités du pays notamment au Premier ministre qui, à son tour, le transmettra au président de la République », a annoncé Irène Marie Cécile Mboukou-Kimbatsa, précisant que la valeur de ce document réside désormais dans la capacité collective des différents acteurs à le traduire en actions concrètes.

Elle a pris l'engagement de mettre en oeuvre les stratégies de mobilisation des financements nécessaires à la réalisation de la stratégie 2025-2030. « Pour cette nouvelle étape, nous appelons nos partenaires à faire plus. Qu'il plaise à Madame la représentante du Pnud de continuer à nous accompagner dans cette longue marche vers la mise en oeuvre de cette stratégie. Je voudrais, pour ce faire, l'inviter à porter la casquette de la marraine pour l'organisation de la table ronde en vue de la mobilisation des ressources nécessaires au financement de la stratégie », a renchéri la ministre des Affaires sociales.