Congo-Brazzaville: Activités génératrices de revenus - Une remise des kits au profit des femmes vivant avec handicap

La dernière cohorte du Projet d'appui à l'intégration socioéconomique des jeunes filles-mères et femmes handicapées, victimes des violences multiformes, a reçu le 10 décembre des kits d'activités génératrices de revenus (AGR) destinés à fovoriser leur autonomie socioéconomique.

Cette action marque la fin du projet lancé le 17 janvier grâe à un financement conjoint de l'ambassade de France au Congo pour un coût de dix millions FCFA et l'Observatoire handicap à hauteur dd'un million.

La cérémonie qui s'est déroulée à la mairie de Mfilou, dans le septième arrondissement, en présence de la secrétaire de bureau du Conseil consultatif des personnes vivant avec handicap, Joëlle Poaty, et du chef de cabinet de l'administrateur maire de Mfilou concernant huit jeunes filles et femmes bénéficiaires vivant avec handicap.

Celles-ci ont reçu des kits pour l'exercice du commerce dans le mini alimentation, de la production agricole et de la couture. La première cohorte est composée de vingt jeunes filles-mères et femmes, tandis que la deuxième concerne vingt-deux, toutes victimes de différentes formes de violences.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

L'objectif du projet est de renforcer l'intégration socioéconomique de cette couche vulnérable. Il vise également à rendre financièrement ces jeunes filles-mères et femmes autonomes, dans le cadre de la vulgarisation des textes et instruments juridiques sur les droits des personnes vivant avec handicap. Une manière de favoriser la protection des victimes et la prévention des violences.

Ce projet est exécuté par l'organisation non gouvernementale « Observatoire handicap humanité » dirigée par Emmanuel Bati. Il concerne les arrondissements Bacongo, Moungali, Talangai, Mfilou, Madibou et Djiri. Les enseignements reçus ont porté sur la formation, les textes et instruments juridiques, la gestion financière, la gestion des AGR et la connaissance des droits des personnes vivant avec handicap.

Un comité de suivi et d'évaluation dirigé par Gabriel Biyoudi a été mis en place pour se déployer sur le terrain. Les critères de sélection ont été le handicap, la discrimination et la stigmatisation de cette couche vulnérable.

Selon le président de cette organisation, un travail de terrain a été effectué avec transparence suivant les objectifs fixés, la cible et l'étude de faisabilité. Il a félicité les partenaires pour la prise en compte de leurs suggestions avant d'évoquer les difficultés rencontrées sur le terrain, notamment le manque de cohérence entre le bénéficiaire et son activité à exercer.

Soucieux des difficultés rencontrées par cette catégorie de personnes, le secrétaire de bureau du Conseil consultatif des personnes vivant avec handicap, Joëlle Poaty, a invité ses consoeurs à l'épargne pour attirer encore les partenaires.