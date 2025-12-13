Congo-Brazzaville: Tournoi national de cohésion et de la fraternité de handball - La DGSP annonce les couleurs

13 Décembre 2025
Les Dépêches de Brazzaville (Brazzaville)
Par James Golden Eloué

L'équipe de la Direction générale de la sécurité présidentielle (DGSP) s'est imposée, le 12 décembre, face à l'Interclub (21-8) au gymnase Michel-d'Ornano en ouverture du tournoi national de cohésion et de la fraternité de handball organisé par la Dynamique le Réveil du handball congolais.

La DGSP a assumé son statut de favoris de la compétition. Elle n'a pas fait de détails face à l'Interclub puis a lancé un message à ses concurrents qu'il est bien armé pour mettre en échec n'importe quel adversaire. La DGSP a mené l'Inter à la mi-temps 10-5 et a creusé le plus grand écart grâce à sa solidité défensive. De cinq buts à la première mi-temps, la DGSP n'a concédé que trois en seconde. Une performance saluée par son entraîneur .

« L'équipe s'est bien exprimée. Nous sommes satisfaits de sa performance parce que l'Inter est une grande équipe. C'était un bon match. L'organisation de ce tournoi est une bonne chose. Nous encourageons ce genre d'initiatives car les athlètes sont restés longtemps sans jouer. Il nous fait du bien », a commenté Oswald André Ntsoumou.

Le coach d'Interclub justifie cette défaite par le manque de réalisme de ses joueuses. « Nous avons posé un défi physique à la DGSP mais nous avons péché à la finition. Il y a eu trop d'actions manquées. Nous avons pris bonne note et nous allons nous améliorer. Je suis à 95% convaincu que les matches à venir, il y aura une grande différence », a assuré Gildas Olivier Mbedi, l'entraîneur d'Inter, convaincu que ce genre de tournoi mettra en confiance les jeunes handballeurs dont il a la charge d'encadrer.

Dans son mot d'ouverture, la présidente du Comité d'organisation du tournoi a rappelé les objectifs visés. «Nous sommes ici pas pour gagner mais pour partager, apprendre et créer des souvenirs inoubliables dans un esprit de fraternité et de fair-play. Faisons ensemble que nous soyons unis, compacts et cohérents au service de handball pour l'aboutissement glorieux de notre chère discipline : le handball », a déclaré Christelle Colombe Bouaka Milandou, coordonnatrice de la Dynamique.

Cette compétition intervient après l'organisation réussie du tournoi « J'aime Madingou au sens propre ». La présence à Brazzaville des équipes de la République démocratique du Congo donne plus de saveur à ce nouveau tournoi qui s'achèvera le 22 décembre. Aline France Etokabeka, présidente du Forum horizon initiative et créativité a donné le coup d'envoi de ce tournoi en sa qualité de marraine.

