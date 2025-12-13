Cote d'Ivoire: Budget-programme 2026-2028 du ministère des Transports - Le Sénat accorde son soutien à Amadou Koné

La Commission des affaires économiques et financières du Sénat a adopté le vendredi 12 décembre 2025, à Yamoussoukro, le budget-programme 2026-2028 du ministère des Transports.

Ce budget, faut-il le souligner, vise à relever plusieurs défis, notamment l'achèvement du métro d'Abidjan, la mise en oeuvre du Brt, la modernisation des aéroports, le renforcement des flottes de la Sotra et d'Air Côte d'Ivoire, le lancement du projet de Tgv ainsi que la création de nouvelles zones logistiques.

Le budget-programme 2026-2028 du ministère des Transports est fixé à 307 769 616 082 Fcfa et se répartit comme suit : les ressources intérieures (Trésor), 75,23 % (231,548 milliards de Fcfa) ; les ressources extérieures (dons et emprunts), 24,77 % (76,220 milliards de Fcfa).

Ce budget financera cinq programmes principaux, avec une forte orientation vers les investissements structurants, représentant 90,32 % dudit budget. Ainsi, les allocations se présentent comme suit : le transport terrestre, 250 777 054 478 Fcfa (81,48 %) ; le transport aérien, 41 918 600 000 Fcfa (13,62 %) ; l'administration générale, 10 483 960 604 Fcfa (3,41 %) ; la mobilité urbaine dans le Grand Abidjan, 2 295 000 000 Fcfa (0,75 %) ; et la régulation du transport intérieur, 2 295 000 000 Fcfa (0,75 %).

Selon le ministre des Transports, Amadou Koné, ce budget vise à consolider les acquis et à accélérer la réalisation des grands projets, autour de priorités bien définies.

Dans le secteur du transport terrestre, les actions porteront sur la réhabilitation et le développement des infrastructures routières (gares routières modernes, suivi de la charge à l'essieu). En ce qui concerne le transport aérien, l'objectif est de renforcer la sécurité et la sûreté aériennes, de développer Air Côte d'Ivoire et les vols intérieurs, ainsi que de maintenir la conformité aux normes internationales de l'Organisation de l'aviation civile internationale (Oaci).

S'agissant de la mobilité urbaine et de la régulation, les actions concerneront l'accélération du projet du métro d'Abidjan (foncier et infrastructures), la coordination des politiques de mobilité dans le Grand Abidjan, ainsi que le renforcement de la gouvernance et de l'efficacité institutionnelle de l'Autorité de régulation du transport intérieur (Arti).

Le ministre Amadou Koné a également évoqué l'annulation ou la baisse de certaines taxes aéroportuaires impactant le coût des billets, ainsi que l'acquisition de neuf nouveaux avions pour Air Côte d'Ivoire d'ici à 2030.