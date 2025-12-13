Cote d'Ivoire: Hôpital psychiatrique de Bingerville - La mutuelle des cadres supérieurs de la santé offre des lits médicaux, matelas et produits sanitaires

Trois lits médicaux, cinq matelas, dix cartons de javel, cinq cartons de savon liquide, dix balais à manche, cinq serpillières à manche, cinq tondeuses de coiffure ainsi que des sacs-poubelle constituent le don de la Mutuelle des cadres supérieurs de la santé (Musaci), fait à l'hôpital psychiatrique de Bingerville, le vendredi 12 décembre 2025.

« C'est une reconnaissance à l'endroit de la Musaci. La santé mentale est très importante, malheureusement, nos pensionnaires sont souvent laissés pour compte, abandonnés par leurs familles au sein de l'établissement. Et même si l'État fait sa part, le budget demeure souvent insuffisant pour la prise en charge de ces personnes. De tels gestes permettent ainsi aux structures sanitaires de mieux prendre en charge les pensionnaires, de les assister et de les soutenir dans la dignité », a déclaré le Dr Porquet Mabanza Olga, directrice de l'hôpital psychiatrique de Bingerville, lors de la réception des dons dans son établissement.

Elle a, par ailleurs, invité toute la population ivoirienne à emboîter le pas à la mutuelle, en soutenant les efforts consentis par l'État de Côte d'Ivoire en faveur de la santé mentale.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Pour le Dr Mea Jean-Jacques Aka, président de la Musaci, cette action est la résultante de la nouvelle approche de la mutuelle, consistant à poser une action sociale à l'issue des Journées scientifiques des cadres supérieurs de la santé (Jocass).

« Lors de la 5e édition, nous avons voulu marquer une différence en adoptant une nouvelle approche. C'est pourquoi nous avons introduit une action de bienfaisance. Et comme le thème portait sur la santé mentale, quoi de plus normal que de poser ce geste à l'endroit d'un hôpital psychiatrique », a-t-il expliqué.

Selon lui, cette initiative marque le début d'une nouvelle dynamique qui s'étendra aux prochaines éditions des Jocass, traduisant ainsi la volonté de la Musaci d'accompagner le gouvernement.

« C'est le début d'une action. Chaque année, nous allons nous efforcer de poser une action qualitative à l'endroit d'un site préalablement choisi. C'est pour nous une manière d'accompagner les efforts de l'État dans la prise en charge des patients, qui sont tous nos frères et nos soeurs », a-t-il ajouté.