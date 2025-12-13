Cote d'Ivoire: Journée internationale des droits de l'homme - L'Acat Côte d'Ivoire sensibilise aux droits des prisonniers

13 Décembre 2025
Fratmat.info (Abidjan)
Par sabine kouakou

L'Action des chrétiens pour l'abolition de la torture (Acat), section Côte d'Ivoire, a pris part le mercredi 10 décembre 2025, à la Journée internationale des droits de l'homme, dans le cadre de la quinzaine organisée par le Conseil national des droits de l'homme (Cndh), dans la commune d'Anyama.

« Même détenu, toujours humain : promouvoir la dignité sans condition, notre combat », tel est le thème choisi par l'Acat pour l'année 2025. Cette initiative vise à dénoncer les mauvaises conditions de vie des détenus, notamment la surpopulation carcérale, l'accès limité aux soins, la lenteur des procédures judiciaires et l'insuffisance des programmes de réinsertion, autant de facteurs qui mettent en péril leur dignité.

« Il faut que nous nous rapprochions de nos populations. Elles ont une mauvaise perception de tout ce qui concerne la détention. Il y a beaucoup de réalités qu'elles ignorent. Il était donc important pour nous, à l'Acat, de participer à cette quinzaine, au regard du nombre de personnes qu'elle mobilise. Ce, afin de toucher le maximum de citoyens à travers cette sensibilisation, et de les amener à s'intéresser à la cause de tous ceux qui sont privés de liberté », a indiqué Camara Férima, coordinatrice nationale du projet « Renforcer activement les droits des détenus, améliorer leur réinsertion et leur santé » (Radars).

Pour elle, la situation des détenus doit constituer une préoccupation collective. « Il est important d'attirer l'attention des uns et des autres sur ce qui se passe dans le milieu carcéral, mais aussi de sensibiliser l'ensemble de la population afin qu'elle s'en préoccupe. Car en réalité, ce sont nos frères qui s'y trouvent. Il est donc essentiel que chacun ait à l'esprit que nous devons militer ensemble pour améliorer les conditions de ceux qui y vivent », a-t-elle exhorté.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Lire l'article original sur Fratmat.info.

Tagged:
Copyright © 2025 Fratmat.info. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 120 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.