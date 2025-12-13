Cote d'Ivoire: Formation professionnelle - Le Campc et l'Ipnetp signent une convention de partenariat

Le Centre africain de management et de perfectionnement des cadres (Campc) et l'Institut pédagogique national de l'enseignement technique et professionnel (Ipnetp) ont procédé le vendredi 12 décembre 2025, dans les locaux de l'Ipnetp, à Abidjan-Cocody, à la signature d'une convention de partenariat.

Le document paraphé par le directeur général du Campc, le professeur Joseph Kaudjhis et le directeur général de l'Ipnetp, le professeur Edmée Mansila, vise à permettre aux deux institutions de mutualiser leurs efforts dans la formation technique et professionnelle, mais aussi et surtout la formation des formateurs.

Le directeur général du Campc, le professeur Joseph Kaudjhis, s'est félicité du fait que son institut va s'enrichir de l'expertise de l'Ipnetp. Pour lui, elle est essentielle pour renforcer les approches modernes telles que la pédagogie active, la personnalisation des parcours, l'usage judicieux du numérique et l'alternance théorie-pratique.

Par ailleurs, le premier responsable du Campc se réjouit de ce nouveau partenariat qui s'ouvre avec une institution ivoirienne dans l'optique de valoriser les compétences nationales et promouvoir l'excellence en Côte d'Ivoire.

Pour sa part, le directeur général de l'Ipnetp, le professeur Edmée Mansilla, s'est également félicitée de la signature de ce partenariat axé sur la formation et le perfectionnement, la recherche et l'innovation, l'élaboration des curricula, le partage des ressources et l'encadrement académique, ainsi que les supervisions.